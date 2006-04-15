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Ограничения в торговле в рамках СНГ будут отменены

15 апреля 2006 09:58
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Палата представителей выступает за отмену ограничений в торговле в рамках СНГ: депутаты проголосовали за присоединение к соответствующему протоколу.Свободная торговая зона существует на пространстве Содружества с 1992 года, отметил заместитель министра иностранных дел Александр Михневич, выступая в парламенте. Согласно документу, квоты на ввоз в Беларусь сахара, пива, ликероводочных и табачных изделий будут отменены. Это, по словам представителя МИД, не нанесет какого-либо ущерба белорусским производителям и экономике в целом. Доступнее станет рынок сбыта на просторах СНГ. Не исключено, что возрастет ввоз в республику дорогих сигарет и дешевых плодово-ягодных вин. Александр Михневич отметил, что присоединение к данному протоколу соответствует требованиям ВТО.

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