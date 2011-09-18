Овчинский: Мы не можем допустить, чтобы пояс радикального ислама приблизился вплотную к России

На вопросы программы «Неделя» отвечает доктор юридических наук Владимир Овчинский (Россия).

Сегодня, когда повысилась активность экстремистских и террористических организаций, появились локальные конфликты, актуальна тема военно-политических союзов. Как бы Вы в этой связи обозначили роль ОДКБ и её потенциал?

Владимир Овчинский: Я считаю, что у Организации договора о коллективной безопасности большое будущее, и эта организация просто необходима. Позитивный фактор то, что сейчас активизировались процессы внутри неё: совместная деятельность по предотвращению актов терроризма, совместные операции по борьбе с наркотрафиком, совместные операции по борьбе с нелегальной миграции и торговлей людьми.

Но сейчас, после так называемых арабских революций, эта проблема приобретает ещё большую значимость. Радикальные исламисты, которые находятся в сфере исламских движений, восприняли арабские революции как победу радикального исламизма. А революции делали радикалы. Радикалы вместе с теми людьми, которые извне были заинтересованы в революциях. И США, и НАТО будут делать то же самое, что они делали в Ливии, что они уже сейчас делают в Сирии, помогая так называемой оппозиции, а на самом деле — таким же бандитам, террористам, сброду, как и те, которые нападали на законный режим Каддафи в Ливии. То же самое они будут делать в Иране.

У меня такое ощущение, что эта агрессивность и интенсивность НАТО, Талибана и Аль-Каиды будут направлены не против режима Карзая, с которым они договорятся и по наркопотокам, и по зонам влияния. А будет направлена, прежде всего, на наших коллег, наших партнёров, наших соседей по ОДКБ — на Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан. Возможно, на Казахстан. В этот момент очень своевременны были последние встречи, договорённости по ОДКБ об оказании помощи, если при возникновении ситуации мятежей, свержения находящегося у власти режима. У России нет другого пути, кроме как оказывать всемерную помощь руководству Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана — военную помощь в рамках ОДКБ, потому что дальше территория России! Мы не можем допустить, чтобы этот пояс радикального ислама, талибано-алькаидовского, приблизился вплотную к России.

Я знаю, что антитеррористический центр СНГ проводит большую работу по предотвращению актов терроризма. Все эти мероприятия проводятся с государствами ОДКБ и в рамках СНГ.

Сейчас США с таким завидным упорством продвигают системы ПРО в Европе, что безусловно повлияет на расстановку сил и вообще на безопасность в регионе. На этом фоне, как бы Вы оценили роль военного сотрудничества в Союзном государстве?

Владимир Овчинский: Военное сотрудничество приобретает форму вопроса выживаемости России, выживаемости Беларуси. ПРО натовские будут стоять уже на границе Смоленска. А если будут рядом со Смоленском стоять, уже невозможно ни ракеты перехватить, ничего. Нужны отношения, нужны хорошие отношения с Америкой — в этом парадокс заключается. Нужно договариваться, нужно всё время вести диалог. Но при этом надо видеть, что нельзя верить практически ни одному слову.

Наша оппозиция после президентских выборов и последующих погромов в декабре прошлого года сейчас пытается себя выдать за жертв политических репрессий и постоянно обращается к США, к Евросоюзу с просьбой ввести санкции против Беларуси.

Владимир Овчинский: Есть разные типы оппозиции. Есть оппозиция, когда люди борются политически. Но если оппозиция или люди, которые так себя называют, переходит к нарушению закона, к насилию, погромам, к нападению на работников правоохранительных органов, на административные здания, то это надо пресекать самым жёстким образом. И здесь не может быть никаких других решений.

И мы видим на примере самых передовых демократических государств — той же Великобритании — что они посмотрели, как развиваются несколько дней погромы, а потом самым жёстким образом это пресекли. Немедленно отключаются социальные сети в интернете при беспорядках. Ни в Беларуси, ни в России, когда были групповые нарушения общественного порядка, социальные сети не отключались. А в Соединённых Штатах, где начались беспорядки в Филадельфии — тогда же, когда и в Великобритании — тоже молодёжные банды стали нападать на полицейских, там моментально отключили социальные сети, вообще вырубили интернет в Филадельфии, ввели комендантский час. Моментально.

Вы затронули тему социальных сетей, которые очень часто используются для экстремистских целей и призывов к погромам. Можно ли этому как-то противостоять? И как? Можно ли вообще считать интернет своеобразным оружием?

Владимир Овчинский: Любая новая технология, как и любое явление, имеет и чёрное и белое, и плюс и минус. В социальных сетях идёт продажа наркотиков, продажа оружия, торговля людьми. Также идёт пропаганда всех разновидностей экстремизма. И, естественно, социальные сети используются для проведения акция протеста, как ненасильственных, так и насильственных. Конечно, социальные сети теперь будут использоваться во всех антигосударственных действиях.