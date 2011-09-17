В Латвии впервые в истории страны проходят досрочные парламентские выборы

Роспуск предыдущего сейма инициировал в мае бывший президент Валдис Затлерс. Он обвинил ряд депутатов в коррупции и «обслуживании интересов олигархов». На референдуме более 90% граждан выступили за роспуск сейма.

Досрочные выборы в латвийский сейм проходят в обстановке политического вдохновения масс – два месяца назад избиратели воспользовались своим конституционным правом и распустили действующий парламент.

Кризис тяжело ударил по экономике и социальной сфере республики: страну накрыл банковский коллапс, ВВП упал на 20%, безработица достигла рекордного среди стран Евросоюза уровня. И при этом виновные в разрухе так и не были наказаны.

Юрис Пайдерс, политолог:

Обида – страну вогнали в банкрот, но никто не наказан, даже моральной ответственности ни на ком нет. Мы тут рулили-рулили и зарулили. И накопились такие настроения. Но кто-то должен отвечать за доведение страны до банкротства.

Проявив политическую волю и распустив сейм, избиратели надеются встряхнуть власть и заставить ее работать на пользу страны, а не на себя.

Избиратели:

Во-первых, это будет урок всем нашим депутатам, что надо думать о народе, о стране в целом, о партнерах. Как развивать будущее с Европой и соседями – Россией и Беларусью.

Надежда маленькая на улучшение, но если не голосовать, не пытаться, то вообще ничего не измениться.

Маэстро Раймонд Паулс, композитор, экс-министр культуры Латвии, оценивая политическую конъюнктуру в республике, сегодня среди пессимистов.

Раймонд Паулс, композитор, народный артист СССР:

Всё это пустые разговори, которые я уже 20 лет слушаю. Я довольно пессимистично отношусь ко всему этому, потому что не вижу ярких лиц. Я люблю на эстраде ярких исполнителей. И в политике надо «звезд» умных, профессиональных. К сожалению, у нас довольно серенькое все.

В выборах участвуют 13 политических партий, в том числе и русскоязычная «Центр согласия», член которой Нил Ушаков возглавляет рижскую думу и пользуется популярностью как среди русских, так и среди латышей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Основной интригой нынешних парламентских выборов как раз и называют успех «Центра согласия» и его возможность впервые войти в блок правящей коалиции.

В Латвии проживает около 2,2 млн человек, из которых право голоса имеют почти 1,6 млн. При этом в голосовании в очередной раз не смогут принять участие около 345 тысяч русскоязычных «неграждан», которые после отделения Латвии от СССР были лишены гражданства этой балтийской республики и не имеют права голоса.

46 международных наблюдателей, в том числе и из Беларуси, аккредитованы на нынешних досрочных выборах в Латвийский сейм. Официальные итоги подсчета голосов будут объявлены 18 сентября на специальной пресс-конференции Центризбиркома республики.