Беларусь и Китай подписали меморандум о сотрудничестве между парламентами двух государств

Беларусь и Китай обсуждают перспективы сотрудничества. В Минске с официальным визитом – парламентская делегация КНР. Возглавляет ее председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей У Банго.

Высокий гость прилетел в сопровождении представителей органов госуправления КНР, банков и деловых кругов, которые активно сотрудничают с Беларусью.

Зарубежных гостей в Национальном аэропорту встречала представительная делегация. Затем китайские парламентарии направились в Дом правительства.

Поднебесная для Беларуси – один из важнейших торговых партнеров. За последние пять лет странам удалось увеличить взаимный товарооборот почти в три раза. И по итогам этого года он может достичь трех млрд долларов. Китай заинтересован в развитии бизнеса в Беларуси и готов финансировать ряд проектов.

У Банго, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей:

Китайское правительство приняло решение предоставить льготный кредит в размере 1 млрд долларов для реализации наших совместных проектов. Дополнительно также мы выделим 70 млн юаней в качестве безвозмездного гранта. Кроме того, мы договорились о совместном создании спутника связи, строительстве целлюлозно-бумажного завода, гостиницы «Пекин» в Минске.

Между нашими странами имеется крепкая дружба, наши народы питают сильные взаимные симпатии друг к другу.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы знаем ваше доброе отношение к Республике Беларусь. Мы надеемся, что ваш сегодняшний визит не только откроет новую страницу в межпарламентских отношениях, но и по результатам этого визита будут реализованы важнейшие перспективные проекты двустороннего сотрудничества.

По итогам встречи стороны подписали меморандум о сотрудничестве между парламентами двух государств, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». К слову, почти за два десятка лет взаимодействия создана солидная договорно-правовая база и действует более 60 межгосударственных соглашений.

В качестве дружеского подарка делегация КНР преподнесла белорусским парламентариям несколько десятков компьютеров и оргтехники.

К слову, страны активно сотрудничают в гуманитарной и культурной сферах.

Программа визита китайской делегации довольно насыщенная. На 18 сентября намечены переговоры в правительстве Республики Беларусь. Основной документ, который подготовлен к подписанию, – соглашение о совместном создании Китайско-белорусского индустриального парка.

Также гости примут участие в торжественной церемонии открытия института имени Конфуция при Лингвистическом университете и закладке первого камня гостиницы «Пекин».

Отношения между двумя странами динамично развиваются вот уже почти два десятка лет. Импульс им придавали визиты на высшем уровне. Так, в 2005 году президент Беларуси Александр Лукашенко и Председатель КНР Ху Цзиньтао совместно заявили о вступлении китайско-белорусских отношений в новую стадию развития.

В результате договоренностей развиваются десятки совместных проектов. Нынешний визит китайской делегации, по мнению сторон, станет очередной ступенью в развитии двусторонних отношений.

Для реализации совместных согласованных проектов Китай выделит Беларуси льготный кредит в $1 млрд