Мечислав Лысый: Карта поляка — случившийся факт, она уже есть. Но и проблемы там есть

Мечислав Лысый, заместитель председателя общественного объединения «Союз поляков на Беларуси», ответил на вопросы ведущего программы «Картина мира» на телеканале «РТР-Беларусь» Юрия Козиятко.

Сегодня Польша рассматривает западные районы Беларуси как площадку для выгодного бизнеса. А 90 лет назад эта территория, согласно Рижскому мирному договору, попала под польскую юрисдикцию. Как мы знаем, 17 сентября 1939 года Западную Белоруссию советские войска победно вернули в состав БССР. Это не красный день календаря, но историческая дата, позволяющая говорить об отношениях Беларуси и Польши и о том, чем живут в Беларуси этнические поляки.

Мы говорим «Западная Беларусь», а в Польше, наверное, до сих пор говорят «Крэс Усходні», так?

Мечислав Лысый: Есть такое понятие «Крэс Усходні». У многих еще такая ностальгия, у людей старшего поколения.

Ведь это была большая территория, 4,5 миллиона человек, которых в течение 20 лет учили думать по-польски. А в Беларуси сегодня много людей, которые, если не думают, а может, и не говорят по-польски, но считают себя поляками?

Мечислав Лысый: Да, в Беларуси достаточно много людей, которые считают себя поляками. Согласно последней переписи, заявили о принадлежности к польской национальности около 300 тысяч человек. Немного меньше стало, но по численности это третья нация в республике. После белорусов и русских поляки на 3 -емместе.

Если не брать язык, кухня, традиции, даже какие-то ключевые фигуры — Костюшко, Ожешко, Мицкевич — объединяют Беларусь и Польшу. Беларусь и Польша считают этих великих людей своими. А чем сегодня отличаются белорусы и поляки, Беларусь и Польша?

Мечислав Лысый: Я думаю, что нас больше все-таки объединяет, как Вы сказали, потому что мы единый славянский народ. А если взять еще более давнюю историю, то мы же находились в рамках одной страны. Взять Великое княжество Литовское, позже Речь Посполитую, в России были тоже. Был период такой, когда после разделов Польши, территория Беларуси находилась в составе России. Потом опять пошли какие-то переделы.

Сегодня отличает тоже очередной передел. Беларусь находится там, где она сейчас находится, — на постсоветском пространстве, а Польша — член Евросоюза. Кстати, Польша в течение последнего времени взяла на себя роль, если не куратора, то хотя бы посредника между ЕС и Беларусью. И весьма категорично эту роль играет. Скажите, это черта польского национального характера или есть какой-то «режиссер», который диктует эту категоричность?

Мечислав Лысый: Казалось бы, что нам бы прельщало, что Польша — близкий, соседний народ и руководство Польши играет такую роль посредника между Беларусью и Западом. Но, к сожалению, что-то в последнее время эта роль... Я иногда шучу, что Польша впереди Европы всей в плане каких-то, может быть, нехороших моментов по отношении к Беларуси. Может быть, играя роль посредника, она становится инициатором каких-то других более серьезных проблем.

Может быть, Вам не очень приятно вспоминать о тех конфликтах, которые были с Союзом поляков, то есть насколько Союз поляков сегодня самостоятелен в своем поведении? Или «рука Варшавы» как-то довлеет над Союзом поляков?

Мечислав Лысый: От кого мы зависим? Просто мы в рамках закона, в рамках нашего устава действуем. Наш Устав не позволяет заниматься какими-то политическими моментами. У нас — язык, культура, традиции, образование и все, что с этим связано. Если нас подталкивают на какие-то политические действия...

Кто подталкивает?

Мечислав Лысый: Кто подталкивает? Понятно, что инициатива идет со стороны Польши.

Вы оказались между двумя огнями? Вы живете здесь — вам нужно жить по законам Беларуси, но в то же время вы поляки и должны прислушиваться к мнению представителей польского руководства.

Мечислав Лысый: Мы считаем себя гражданами Республики Беларусь польской национальности. У нас в Беларуси очень много национальностей. Мы все нормально живем. А как полякам живется? Да не хуже, чем другим. Я бы мог сказать, что даже лучше, но боюсь, что кто-нибудь обидится на это.

У меня много знакомых, у которых польские корни. Я сам родился в Бресте, на границе с Польшей. Когда мы сейчас говорим о влиянии Польши, еще в далекие советские времена я поддавался тлетворному влиянию польских телеканалов: «Лелек-Болек», вестерны и даже секс, в то время как на советских экранах была абсолютная нравственность, коммунистическая идеология и чистота. В Польше расположен телеканал «Белсат», который не зря же называют «антилукашенковским». Но ведь польское руководство финансирует этот телеканал. Как это сопоставить с соседскими отношениями Беларуси и Польши?

Мечислав Лысый: Мы принимаем очень много гостей из Польши. И самое первое впечатление, которое они высказывают, что «мы видим не то, что у нас показывают». Там не показывают истинной картины, не показывают то, что у нас есть на самом деле: то, что у нас прекрасные дороги, то, что у нас красивейшие города, хорошие и добрые люди. Показывается только почему-то негатив. Отсюда и проблемы. Нам пытаются навязать какое-то мнение, что у нас все плохо, да не плохо у нас все. Мы развиваемся по европейским законам, по мировым законам. Другое дело, что есть какие-то проблемы временные, а в целом, я думаю, будущее у нас очень хорошее.

Может быть, как каждый сосед хочет показать, что у него корова толще и дает больше молока, так и Польша показывает преимущества своего устройства, критикуя Беларусь, Беларусь показывает какие-то свои позитивные моменты. Может быть, из-за этого происходит частичное искажение информации?

Мечислав Лысый: Я много раз был в Польше, смотрю польское телевидение, и меня немножко коробит от того, что информация какая-то односторонняя. Но хочу заметить, что большинство польских, скажем, рядовых граждан адекватно оценивает и говорит, что такого не может быть, что это не так.

И политики думают по-разному? Мы же знаем, что есть политики, которые достаточно агрессивно высказываются по отношению к Беларуси. А был, скажем, Ваш друг Анджей Леппер, который очень хорошо говорил о Беларуси, к сожалению, ушедший из жизни.

Мечислав Лысый: В верхах задается какой-то тон — естественно, многие повторяют его. И этот негатив, конечно, в руководстве. Надо думать о том, что надо поменять тональность. По крайней мере, тональность. В первую очередь.

И не вводить карту поляка?

Мечислав Лысый: Карта поляка, как любая медаль, имеет две стороны. Карта поляка — случившийся факт, она уже есть.

У Вас есть карта поляка?

Мечислав Лысый: У меня есть карта поляка.

Вы ее в кармане носите или в сейфе храните, как партийный билет?

Мечислав Лысый: В сейфе храню. Но она мне ничего большого не дает.

Это, по сути, шенгенская виза, насколько я понимаю. Это привлекает, да?

Мечислав Лысый: С точки зрения обывателя, да, поскольку есть преимущества, привилегии, шенгенская виза, а шенгенскую визу не так просто получить сегодня. Другие преимущества на территории Польши. Если посмотреть с другой точки зрения, ввела бы Беларусь на территории Польши или другой какой-то страны привилегии для какой-то части граждан, то, наверное, надо задуматься, а для чего это. Каковы такие дальние, перспективные цели. Поэтому с точки зрения простого человека, обывателя, поляка, это хорошо, но с точки зрения государственных отношений, наверное, надо задуматься. Но не зря Конституционный суд вынес решения о противоречии некоторых положений Закона о карте поляка международным нормам. Проблемы там есть.

Скажите, Вы сейчас следите за торгами на дополнительной сессии валютной биржи?

Мечислав Лысый: Ну, по-моему, все следят.

Вас, может быть, порадовало, что четыре основные валюты, на которые есть спрос, — это доллар, евро, российский рубль и польский злотый. Не украинская гривна, а польский злотый. Это говорит о том, что, несмотря на политику, какие-то временные непонимания, конфликты, бизнес работает. Польские бизнесмены (ведь экономика — это основа политики) приезжают и хотят торговать с Беларусью, а мы хотим торговать с Польшей.

Мечислав Лысый: Экономика — основа политики. Все равно политика всегда выше в структурном плане, иногда диктует экономике. Если ставятся какие-то искусственные барьеры перед бизнесменами, даже в плане нагнетания того, что в Беларуси все плохо, каждый задумается, ехать ли сюда или не ехать. Но те, которые приезжают, закрепляются, видят, что в Беларуси можно работать и нужно работать.