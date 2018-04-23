Ответы на какие вопросы хотят услышать белорусы в Послании Президента? Опрос СТВ
Новости Беларуси. Во время послания Президента озвучиваются вопросы, волнующие общество. Кроме того, это своеобразный сигнал всему остальному миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В какую сторону будем двигаться? Белорусские политики о том, чего ждать от Послания Президента
Но на первом плане, конечно же, проблемы людей. Именно такой приоритет заложен в названии Послания: вначале – обращение к белорусскому народу, и только потом – к Национальному собранию.
Здесь будет проходить обращение Александра Лукашенко к народу. Репортаж из Овального зала
Наши корреспонденты вышли на улицы и поинтересовались: что волнует самих белорусов и чего они ждут от предстоящего выступления главы государства?
Горожане:
Меня больше волнует квартирный вопрос. Как помочь нашим молодым людям в получении жилья?
ЖКХ больше всего волнует, потому что как-то жировочки увеличиваются. Ценники на жировочки приходят, и все дороже и дороже.
Что Президент думает по поводу молодых ученых, их роли в науке? О том, что требуется от молодых ученых, как их будут благодарить за то, что они будут выполнять требования.
Визы очень дорогие. Я хотела бы, допустим, поехать за границу – у меня родственники. Виза очень дорогая, обещают много лет, что в два раза станет дешевле.
Что нам жать в будущем – рост цен, повышение заработной платы?
Сейчас у учителей и преподавателей в школах не очень высокая заработная плата. Хотя, по-моему, они вкладывают огромный труд в будущее нашей страны и в образование в целом.
Как мы будем строить дальше свою внешнюю политику? Поскольку сегодня в мире очень много сложностей.
Развитие наших предприятий. Трудоустройство граждан наших.
Будет ли какая-то добавка к пенсии – вот этот вопрос меня интересует.
Меня, как предпринимателя, конечно, больше всего интересует тема ведения бизнеса, упрощения. Был принят закон в прошлом году, что упрощено ведение – не надо оформлять. Пойдет этот метод, не пойдет? Ну и, конечно, хотелось бы упрощение налогообложения.