Ответы на какие вопросы хотят услышать белорусы в Послании Президента? Опрос СТВ

Новости Беларуси. Во время послания Президента озвучиваются вопросы, волнующие общество. Кроме того, это своеобразный сигнал всему остальному миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В какую сторону будем двигаться? Белорусские политики о том, чего ждать от Послания Президента

Но на первом плане, конечно же, проблемы людей. Именно такой приоритет заложен в названии Послания: вначале – обращение к белорусскому народу, и только потом – к Национальному собранию.

Здесь будет проходить обращение Александра Лукашенко к народу. Репортаж из Овального зала

Наши корреспонденты вышли на улицы и поинтересовались: что волнует самих белорусов и чего они ждут от предстоящего выступления главы государства?

Горожане:

Меня больше волнует квартирный вопрос. Как помочь нашим молодым людям в получении жилья?