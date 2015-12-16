Новости Беларуси. Ответственность за несоблюдение законодательства об охране труда будет усилена. Изменения в соответствующий законопроект рассмотрели депутаты Палаты представителей. Особое внимание уделено ответственности за прохождение работниками медосмотра и освидетельствование на состояние опьянения. За это предусмотрен штраф до 45 базовых величин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Станкевич, заместитель председателя постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

В первую очередь изменения касаются усиления ответственности работодателей в части прохождения медицинских осмотров работников. Как предварительного перед началом работы, так и в процессе работы, и предсменный, так скажем, осмотр.