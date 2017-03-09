Отношения с Россией, Декрет № 3, занятость, зарплата и шествия: Президент провел совещание по актуальным вопросам развития Беларуси

Новости Беларуси. Декрет о социальном иждивенчестве, политика занятости, отношения с Россией и взаимовыгодное партнерство в рамках ЕАЭС. 9 марта Александр Лукашенко провел совещание по актуальным вопросам развития страны. Глава государства ответил на вопросы, которые больше всего волнуют общество. Обратил внимание Президент и на важнейшие ценности, которыми для Беларуси по-прежнему остаются стабильность и спокойствие.

Едва ли сегодня на карте можно найти государство, которое не озадачено последними изменениями в большой политике. Если раньше мировая экономика была единым полем, то сегодня на смену глобализации все отчетливее приходит понимание важности национальных интересов. То есть акценты расставлены на внутренних проблемах.

Долгое время основным внешним рынком и политическим союзником для Беларуси была Россия. В последнее время в отношениях давних стран-партнеров явно прослеживается «похолодание».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нас уже пугать начинают, что газ мы будем природный покупать по европейским ценам. Типа того, что будете платить не $150, а $200. Это, знаете, сродни тому, что намек всем – в России прежде всего, и в Беларуси, – что мы являемся нахлебниками в России: вот, видите ли, они нам делают какой-то подарок. Я тоже не хочу в детали вникать, но Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ. Мне казалось, и я думаю до сих пор, и, наверное, подавляющее большинство русских людей и россиян думают и понимают, что наши отношения с Россией – это не бухгалтерия. Бухгалтерия здесь и цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву, не должна лежать в основе наших отношений. В их основе лежит нечто больше. И чтобы оценивать эти отношения, надо уходить в середину прошлого века, когда мы третью часть населения положили, знаете за что. А если кому-то хочется нагнетать ситуацию и в очередной раз вместо решения вопросов нас упрекать, не получится.

Евразийский экономический союз создавался на условиях экономического партнерства, но сегодня Кремль об этом забывает. Беларусь в нефтегазовом споре не требует особенных льгот и преференций, но настаивает на соблюдении договоренностей.

Конфликт между Минском и Москвой уже принял комплексный характер: кроме нефти и газа есть вопросы, связанные с интеграцией. Например, отсутствие равных условий для всех участников рынка. К примеру, доступ наших продуктов на российский рынок сегодня ограничен.

Жанна Тарасевич, сопредседатель правления, директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского:

Если мы говорим о реализации нашей продукции в Российскую Федерацию, а Российская Федерация накладывает запрет на реализацию мясных либо молочных продуктов, то, соответственно, мы недополучаем выручку. Это раз. Во-вторых, если мы говорим о том, что у нас повышается цена на газ либо на другие энергоресурсы, которые мы импортируем, то государство точно так же может повышать тарифы для бизнеса. И это будет увеличение себестоимости продукции.

Георгий Бадей, почетный председатель бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского:

Мы говорим, вроде бы, Единое экономическое пространство, и почему-то в этом Едином экономическом пространстве отдельно Российская Федерация, отдельно Беларусь. Оно должно быть прежде всего единым для всех субъектов хозяйствования. Тогда не будет «ага, вот это российские предприниматели, это белорусские предприниматели». А все предприниматели Единого экономического пространства в единой экономической среде.

Решать «наболевшие» вопросы Беларусь предлагает на очередном заседании Высшего государственного совета Союзного государства. На этот раз встреча глав правительств не должна превратиться в стандартное заседание.

Александр Лукашенко:

Нам надо, чтобы руководство братской России выполняло свои обязательства. По содержанию и по духу. Второе. Если мы строим наш союз – Единое государство мы замахнулись построить, – то у наших людей и предприятий, у бизнеса должны быть равные условия на этом рынке. Все, мы больше ничего не хотим. Если кто-то из умников там думает, что нас можно постоянно наклонять и ставить на колени, этого не будет. Поэтому, отвечая на вопрос, который постоянно перед нами ставится по заседанию Высшего госсовета Союзного государства, я ставлю конкретную задачу перед премьер-министром и министром иностранных дел: мы должны подготовить повестку дня этого заседания и обозначить там коренные вопросы, которые должны сегодня решаться. Мы не должны превращать Высший госсовет, председателем которого я являюсь, в некую «заседаловку» – приехали, друг на друга посмотрели, перекусили и разъехались, а решения вопросов нет. Поэтому вот давайте в повестку дня конкретные вопросы, важнейшие вопросы наших отношений и проект решения, который должен быть согласован и парафирован, чтобы мы там лоб в лоб не стучали друг другу. Мы абсолютно не против проведения Высшего государственного совета. По очереди ВГС должен состояться в Москве. Готовьте эту повестку дня. И как мы договаривались: 3-4 вопроса, не больше. А не 25 вопросов, которые мы, как на коньках, принимаем там. Как будто по льду катаемся.

Главное условие успешного развития страны – стабильное государство и спокойствие в обществе. Декрет № 3 о социальном иждивенчестве сейчас, пожалуй, самый обсуждаемый документ в стране. Посыл главы государства предельно четкий: все, кто может, должны работать и вносить свою лепту в социальную сферу. Многие позиции которой в нашей стране бесплатны.

Ирина Новикова, доктор экономических наук, профессор:

Только на образование финансирование в 2017 году, предполагается, увеличится по сравнению с 2016 годом на 12%. Финансирование здравоохранения – чуть более 18%. То есть, несмотря на то, что, обратите внимание, сейчас многие предприятия не работают, ситуация непростая в экономике, и тем не менее стратегия выстраивается, что будут расти расходы на здравоохранение и на образование.

Декрет рабочий и отменять его не станут, но в течение месяца отшлифуют. Кстати, эффект проявился практически сразу после вступления документа в силу.

Александр Лукашенко:

Принятие этого Декрета, первое, встряхнуло все общество. И показал Декрет, кто есть кто. Второе. Начали регистрироваться, потому что если ты можешь и должен работать, но ты нигде не зарегистрировался, не работаешь, ты, естественно, попадаешь в армию иждивенцев, или, как они себя называют, тунеядцев. Поэтому люди понимающие пошли просто и зарегистрировались. Третье. Обращения в службу занятости резко подскочили. То есть люди поняли, что надо зарегистрироваться и искать работу. Четвертое. Резко замедлилась текучесть кадров на предприятиях и в организациях. Люди начали, наконец, ценить свое рабочее место. Мы это заметили. Пятое. На месте это называют, что мы провели перепись населения и создаем соответствующую информационную базу. Реальную информационную базу, то есть списки о занятости нашего населения. Очень печально, что мы это начали делать после того, как кое-кто от Президента получил по голове. После того, как вы безмозгло, безответственно, переложив исполнение идеологического документа на кого? На налоговые службы. А они от балды направили 500 тысячам где-то примерно «письма счастья», как их сейчас называют, по платежам.

Президент потребовал до 1 октября создать «выверенные» списки реальных «социальных иждивенцев». И с каждым из таких людей работать индивидуально.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Наши люди, наше общество должно с пониманием к этому относиться. Здесь речь идет о социальной справедливости, которая должна быть. Есть ряд граждан, которые просто никогда не работали и работать не хотят. Те, которые ведут асоциальный образ жизни. И таких немало. Мы посмотрели социологический портрет людей, которые не являются плательщиками сбора. И в основном это люди трудоспособного возраста и в большей степени это мужчины. Те люди, которые, по сути дела, должны работать, должны создавать семьи, они просто сегодня нахлебники у своих родителей.

Важный нюанс: за 2016 год сбор взимать не будут. Тем, кто успел оплатить счет от налоговой, деньги пойдут «в зачет» следующих 12 месяцев. А если в 2017 году в трудовой книжке появится запись о трудоустройстве, взнос вернут.

Александр Лукашенко:

Целью этого Декрета является одно – заставить работать тех, кто должен и кто может. Как можно было переложить организацию и исполнение Декрета на налоговиков, которые не нашли другого выхода, как направить всем извещения о том, что они до 1 марта должны уплатить эту несчастную пошлину, внести платежи? Каждый председатель райисполкома, глава администрации в городах, районных администраций – это их прежде всего работа. А контроль – за губернаторами и мэром Минска. У вас там должны быть эти списки бездельников, которых надо заставить работать. А честных людей не надо было трогать вообще.

К 1 апреля определить списки тех, кто должен нести эту ответственность за содержание мероприятий государства, то есть вносить эти платежи. Списки должны быть выверены. Привлечь надо всех – депутатов местных Советов, милицию, участковых, спецслужбы – всех нужно привлечь, но составить эти списки. Они должны быть у каждого председателя гор- и райисполкома, главы администрации в областных центрах и городе Минске.

В течение 2017 года с социальных иждивенцев так называемых, по которым мы списки в первом квартале составим, не взыскивать с них этот налог. Уплата взносов за текущий, 2017, год осуществляться будет до 1 марта 2018 года. Но им надо сказать заранее об этом, чтобы они по 10-15 рублей вносили, а не сразу – 200 или 300 рублей. Почему произошел этот всплеск? Даже не потому, что вы письма эти направили. Это не главная причина. А главная причина, что люди, прочитав это письмо, увидели, что им за прошлый год надо сразу, одновременно платить 300-400 рублей. Так? И все к этому оказались не готовы или стало жалко платить эти деньги. Это понятно. Это человеческое желание такое, человеческая реакция. Поэтому люди должны в течение года знать, что им придется платить или устроиться на работу и, как всем, работать.

Весь полученный от иждивенцев доход останется в местных бюджетах. А тратить эти деньги можно будет исключительно на нужды детей. Дети иждивенцев тоже посещают садики и школы – сбор пойдет в том числе и для них.

Сегодня в государстве почти 4,5 тысяч мальчишек и девчонок, которые остались без попечения родителей. Но это не значит, что эти ребята брошены. В стране работает дома-интернаты, ежегодно увеличивается число приемных семей. И каждому такому ребенку государство максимально оказывает помощь и поддержку.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Председатели рай-, горисполкомов должны будут отчитываться на сессиях Городского совета депутатов о том, куда были направлены эти средства. А сколько детей воспитывает государство? 21 тысяча детей-сирот, из них 18 социальных сирот. Это те дети, у которых есть родители и которые должны были бы заниматься воспитанием детей. А сегодня этим занимается государство.

Александр Луцевич, заведующий кафедрой управления региональными развитием Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Экономический эффект, я надеюсь, будет не очень большой. Здесь, скорее, преследуется некий социальный эффект прежде всего для развития общества. Необходимо изыскивать определенные средства, допустим, на детские дома, на медицинские учреждения, здравоохранение, образование. И, конечно, это будет какой-то определенный источник доходов. Но, еще раз повторю, деньги там не очень большие. И, скорее, это социальный эффект, чем экономический.

Еще одна существенная статья расходов для бюджета – софинансирование коммунальных платежей. Сегодня мы оплачиваем только 60% от реальной стоимости этих услуг. Из бюджета за «жировки» помогают рассчитаться пенсионерам, инвалидам, малоимущим семьям. Для большинства европейских стран такая модель из разряда фантастики. На оплату «коммуналки» россиянин тратит более 16% семейного бюджета. У европейца на это уходит около 30%. Наш кошелек после оплаты жировки становится легче в среднем на 11%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще один повод для серьезного разговора – шествия, которые прошли в областных городах. Президент не отрицает: среди вышедших на площади действительно есть и те, кого несправедливо записали в ряды «социальных иждивенцев». При этом социальной обидой активно пользуются и организаторы якобы «масштабных акций».

Александр Лукашенко:

Там некоторые заявляют: «Я приходил на площадь и еще приду». На площадь человеку нельзя запретить ходить. Определите в городах ту площадь, на которую люди должны прийти и высказать свое мнение. Там будут начальники вертикали власти. Но никакого препятствия нормально жить трудящимся, скажем так, быть не должно. Наши «майданутые» поехали в Киев искать там «майданутых» организаторов. Вы же понимаете, что эти люди будут пушечным мясом, массовкой. Они ведь не с политическими лозунгами туда идут. А 300-400 человек во главе с нашими отморозками, которые в Киев ездили, они будут провоцировать. Они найдут 10-20 профессионалов (не мне вам объяснять), которые в Киеве открыли стрельбу. А когда прольется кровь, тогда уже беда. Поэтому работать надо на предупреждение. Я говорю это публично. И все те, которых мы выпустили из застенков за прошлые деяния, если они не поняли, их надо вернуть обратно.

Важно помнить и о цене «народных» демонстраций. Их сейчас для политического камбэка пытаются использовать забытые уже оппозиционеры. Тот же Статкевич пытается заработать очки и деньги. Вовсе не для тех, кто мог бы потратить время, проведенное на «акциях», к примеру, на посещение службы занятости или очередное собеседование.

Новейшая история Украины когда-то начиналась с привкусом романтики. Вот только обернулись протесты народной кровью и банальной дележкой власти. В Беларуси все происходит под знаменами общей идеи «людского счастья». На поверку оказывается: во имя собственных политических амбиций.

Высказывать свое мнение и недовольство – нормальная реакция, но Майдана в Беларуси, подчеркнет Президент, не будет.

Александр Лукашенко:

Мы не против подобных шествий, демонстраций. Людям для выражения, я только что сказал, своих мнений также должно быть отведено место, как в развитых странах Запада. Пусть туда приходят и выражают свое мнение. И если они позвали туда начальника, значит, он там должен быть. И не дай бог этого начальника кто-то там оскорбит. Милиция должна отфиксировать подобное оскорбление и принять жесточайшие меры. Мы должны научиться вести диалог с людьми, но жесточайшая ответственность за нарушения. Пресекать всякие попытки. Это не касается людей, которые хотят обратить на себя внимание и которые попали в трудную жизненную ситуацию.

Нам надо, как изюм из булки, повыковыривать этих провокаторов. И отвечать они должны по всей строгости закона. Майдана в Беларуси не будет. Перестаньте об этом думать и говорить. Даже предпосылок к этому нет. Но всегда надо работать на дальних подступах к той или иной проблеме. Я почему говорю о милиции? Если мы заставим работать людей и они будут заняты, у нас меньше будет преступлений. Когда человек не работает, а «бастяется» где, а это не одна тысяча, жди через некоторое время с его стороны преступления. Минимум он у кого-то с головы сорвет шапку. Залезет к кому-то в дом, очистит этот дом, обидит пенсионерку. А если слово скажет, так еще и убьет. Что, у нас мало было таких случаев? Вот почему мы должны каждого, кто может, заставить работать. Вот в чем суть этого Декрета.

Возникающие проблемы и разногласия решать нужно не на площадях, а в кабинетах. Президент дает поручение: руководителям наладить открытый диалог с жителями страны. И главное условие – предоставить работу всем, кто в ней нуждается.

Александр Лукашенко:

Я уже говорил о тех, кто ведет асоциальный образ жизни, они у нас есть (пусть не обижаются) – пьяницы, алкоголики, те же действительно тунеядцы, как их называли раньше. К ним – одни методы по принуждению к работе. Тех, кто по несчастью оказался без работы, мы должны каждого принять, и не только в службе занятости (непонятно какой орган там бюрократический), а в органах власти. И посмотреть из того, чем дышим человек, оказать ему помощь. Но люди должны понимать, что они, прежде всего, должны искать себе работу. А мы им должны помочь. К 1 мая все должны быть на работе. И запомните: в какое бы я место и район ни приехал, мой помощник выедет туда заранее и пригласит публично безработных людей ко мне на встречу. И не дай бог после 1 мая такие люди будут. Если они откажутся работать и скажут «это не наша работа, дайте нам там чиновничью работу», это их проблема. Вы будете видеть, кого и куда устроить. Это я уже влажу не в свои вопросы, разжевывая вам, как надо относиться к людям и как их обеспечить работой. И неправда, что у нас нет возможности 30-40-50 тысяч трудоустроить людей, которые сегодня на бирже труда.

Количество безработных снижается уже девять месяцев подряд. Сейчас «тех, кто в поиске» в Беларуси чуть более 30 тысяч. У государства есть резерв, чтобы занять делом всех желающих. Все, кто может, должны и будут работать. Один из вариантов – создавать из числа незанятых трудовые бригады. И привлекать людей, например, для сезонной уборки улиц и парков.

Еще одно жесткое требование главы государства – строгая исполнительская дисциплина. Все поставленные задачи для чиновников – не почва для обсуждения, а прямое руководство к действию.

Александр Лукашенко:

Если в течение этого года не будет выполнено мое задание по $500 средней зарплаты (там уже ерничать кое-кто начинает, это с подачи кобяковских чиновников, это оттуда пошло: «Ну разве можно это выполнить? Да это неправильно, и не надо ставить такую задачу – $500», вы там разберитесь со своими болтунами). Так вот запомните: если только не будет реализована моя установка по средней зарплате (без всякой эквилибристики, у нас Анфимов умеет считать среднюю зарплату, у нас есть Национальный комитет статистики – он доложит Президенту точную цифру), пеняйте сами на себя. Кстати, мы с вами об этом уже договорились. Вот если мы выйдем на эту цифру, к нам претензий не должно быть. Ни со стороны социальных иждивенцев, ни со стороны работающих, интеллигенции и прочих. Кровь из носу мы должны решить эту проблему – обеспечить людей работой и среднюю зарплату по стране в $500.

Жесточайшая исполнительская дисциплина. Сказал – больше не повторяю. Вы тоже своим подчиненным и всем. Если это Минская губерния, то Шапиро два раза никому не должен говорить. Никому. Ни рабочему, ни крестьянину, ни врачу, ни учителю, я уже не говорю о вертикали власти, ни милиционеру, ни специалисту Комитета госбезопасности, Комитета госконтроля и прочее. Обжаловать можно его решение своему вышестоящему начальнику. Но все равно решение за губернатором. Если он нарушает закон, отдавая такие распоряжения, вы только у Президента можете найти правду. Все. Никакого раздвоения власти.

Средняя заработная плата по стране – итог работы отлаженного механизма экономики. Непростые времена заставляют искать новые, зачастую нетрадиционные решения. Беларусь в свете географического положения и исторических связей – страна с открытой экспортноориентированной экономикой. Например, каждый 10 выпускаемый в мире трактор носит имя «Беларус», мы производим более 17% всех комбайнов в мире. В условиях падения российского рынка нужно не просто открывать новые направления экспорта, но и научиться конкурировать в нетрадиционных для нас нишах.

Александр Лукашенко:

Беларусь – страна открытая, экспортноориентированная. Поэтому нам надо учитывать новые тенденции и оперативно на них реагировать. Как они сказываются на нашей экономике. Просматриваются как положительные, так и негативные аспекты. В целом ориентация на приоритетность национальных интересов соответствует и нашим устремлениям – это факт. Здесь мы идем в русле мировых тенденций. Однако негативная сторона такого процесса заключается в том, что сейчас серьезно ухудшаются возможности выхода нашей продукции и услуг на рынки других стран, которые вводят все новые барьеры. И, что настораживает, традиционные, наши дружественные, близкие, родные страны этим тоже не брезгуют. Поэтому нам надо находить пути преодоления этих препятствий, максимально сохраняя традиционные торгово-экономические связи, искать новые ниши для белорусского экспорта.

Не менее важные вопросы: как мы защищаем свой внутренний рынок, насколько полно насыщаем его качественной продукцией, каков эффект от мер импортозамещения, что делается по созданию благоприятных условий для отечественного бизнеса, как используются внутренние резервы для решения возникающих проблем.

Непростые времена для многих государств становятся настоящей проверкой на прочность и зрелость. В то время, как одни в угоду собственным амбициям готовы прибегнуть к принципу «разделяй и властвуй», для других важно не поддаться пустым иллюзиям и сохранить независимость, которая досталась непростой ценой.