«Замечательный человек и высокий профессионал»: каким запомнят Николая Лозовика коллеги и родственники

Новости Беларуси. В Минске простились с известным политическим деятелем Николаем Лозовиком. Более 15 лет он занимал должность секретаря Избиркома Беларуси. В октябре 2016 года ушел в отставку по состоянию здоровья. Не выдержав борьбы с тяжелой болезнью, 5 ноября на 66-м году жизни его сердце перестало биться. Проводить в последний путь чиновника с душой поэта собрались его родственники, друзья, коллеги и съемочная группа СТВ.

Он не был баловнем судьбы и всего достигал упорным личным трудом. Простой парень из деревни получил три высших образования, защитил кандидатскую по экономике. 16 лет Николай Лозовик был бессменным секретарем Избиркома Беларуси. Улыбчивый и энергичный – он всегда был открыт для общения.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению Республиканских референдумов:

Когда он пришел, я ни одной минуты за эти 16 лет не пожалела о сделанном предложении. Это были не просто годы работы, а годы дружбы. Он не просто влился в коллектив, он его создавал. Душой нашего коллектива был именно Николай Иванович. И если я была формальным лидером, то он воплощал какие-то общечеловеческие, моральные ценности.

Для журналистов и коллег его телефон был доступен в любое время суток. Чиновник с душой поэта, и даже сухие цифры статистики он умел подать творчески.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Николай Иванович человек очень открытый был. И для средств массовой информации это был кладезь информации из первых уст, информации честной и всегда нужной журналистам.

Тяжелый недуг сразил Николая Ивановича неожиданно. Но даже в такой ситуации он сохранял жизнелюбие, продолжал трудиться. Будучи уже тяжелобольным, он появлялся на избирательных участках и следил за ходом парламентской гонки. И лишь в октябре, когда стало совсем тяжело, отошел от дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Мицкевич, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Он был очень замечательным человеком, к тому же очень высоким профессионалом. Всегда был душой избирательной комиссии. Ни одна серьезная работа, ни одна избирательная кампания, пока он был жив, состоял в Центральной комиссии, не проходила без его активного участия.

Муж, отец двоих детей и дедушка четверых внуков – он был опорой и примером для своей семьи.

Александра Пухнаревич, внучка Николая Лозовика:

Я помню очень много, как он нам читал на ночь. «Человек-амфибия» читал. Все время рвался все делать сам. У нас на даче все самодельное. Все лавочки. Очень добрый, очень щедрый и очень трудолюбивый. Он всегда был с нами. Он был такой каменной стеной, что мы ничего и никогда не боялись.

Его муза и главная победа – супруга Олимпиада – была рядом с ним с самого начала. Именно ей он посвящал свои стихи. Они никогда не расставались надолго. До сегодняшнего дня. Николаю Ивановичу было 65.