Отходить от позиции жесткой регулировки цен в Беларуси не планируют

Новости Беларуси. С тех пор, как Правительство ввело мораторий на рост цен, прошло больше месяца. За это время из-за необоснованного повышения стоимости торговая инспекция закрыла, а затем, после работы над ошибками, разрешила возобновить работу сотне магазинов. Такие меры позволили не допустить ажиотажа на потребительском рынке. Но от ценового регулирования не должен пострадать бизнес.

Основной посыл таких мер – защитить потребителя. Пока – срабатывает. К примеру, в этом столичном магазине ценники – на прежнем уровне. Администрация объясняет: 60% товара – белорусского производства. А значит, необходимости привязывать его стоимость к доллару нет.

Ирина Кузьмина, заместитель директора продовольственного магазина:

На сегодняшний момент рост цен как на импортные, так и на отечественные товары не зафиксирован. Товарооборот остается на прежним уровне, к сужению ассортимента данные меры не привели.

Хотя, как объяснили нам в магазине, товар импортный пока не закупают. Распродают остатки. Естественно, только те продукты, срок годности которых позволяет это делать. По словам же покупателей, изменений, по сравнению с прошлым месяцем, никаких. Ни в ценниках, ни в продовольственной корзине.

Мониторинг цен ведется и в регионах. Из-за завышения стоимости товаров Минторг закрыл несколько строительных магазинов в Гродненской области. В январе. Впрочем, они уже работают. Особый контроль за салонами бытовой техники. В этом, например, инспекция нарушений не обнаружила. Как говорится, все по-честному.

Юлия Баршевич, заведующая магазином бытовой техники:

Поставки товара регулярные как белорусского, так и импортного. Переоценок мы не планируем, работаем в штатном режиме и будем работать так.

Покупатели:

— Все доступно.

Мораторий коснулся в первую очередь среднего и крупного бизнеса. Но на себе почувствовали постановление №567 и владельцы небольших торговых точек. Эти предприниматели, к примеру, говорят: цены пришлось немного поднять. Мол, товары – импортные. Это, кстати, законом разрешено. Но относится только к тем, которые завезли в Беларусь после 18 декабря.

Контролируя цены, Правительство выделяет еще одну задачу, тоже важную — не навредить бизнесу. Он – один из элементов, формирующих бюджет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.