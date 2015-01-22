Александр Лукашенко: Кабинетная работа закончилась – надо искать свое счастье в материальном производстве

Новости Беларуси. Никакой кабинетной работы, акцент на материальном производстве и наращивание экспорта. Вопросы, на которых в настоящее время сконцентрирована работа Правительства, обсуждались 22 января на рабочей встрече президента с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым. Главный блок – экономический, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже с конца 2014 года совещания по актуальным вопросам, которые вместе с главой государства обсуждают представители экономического штаба страны, стали традиционными. И, по мнению Александра Лукашенко, такую форму работы нужно сохранить.

Она действенна, к тому же позволяет оперативно контролировать работу Правительства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы сохраним эту форму работы, когда экономический блок, может быть, и политики наши, один-два человека, когда мы будем проводить совещание на уровне Президента и рассматривать проблемные вопросы, два-три вопроса, остро стоящих перед нами. Они и так сегодня понятны, острота их не исчезла, тех вопросов, которые были подняты в конце прошлого года. Но есть новые моменты, которые влияют на процессы. Мы их должны видеть. Поэтому в этой части я бы хотел, чтобы вы обозначили просто вопросы, над которыми сегодня сконцентрирована вся работа нашего Правительства. Но при этом хочу обратить ваше внимание, что ни в коем случае нельзя искать счастья в кабинетах. Кабинетная работа у нас с вами закончилась с назначением премьер-министра, с разговора в Парламенте (в одной, второй Палате). Все, кабинетная работа закончилась. Сейчас надо искать свое счастье в материальном производстве. Поэтому надо всех сориентировать туда и по экспорту. Вокруг этого мы будем строить всю работу. Но, тем не менее, есть проблемные вопросы, которые вы можете и должны сегодня обозначить.