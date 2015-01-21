Всемирный экономический форум проходит в Давосе: одна из тем - ситуация в Украине

Новости Швейцарии. Всемирный экономический форум проходит в Давосе. Тема 45-ой встречи — «Новый глобальный контекст», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания широкий круг вопросов: дефицит ресурсов, развитие инфраструктуры, противодействие коррупции и будущее Интернета, а также геополитические конфликты, в частности, ситуация на востоке Украины.

Ключевой данная тема станет и в Берлине, где пройдет встреча глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки». Очередную попытку добиться прорыва в урегулировании кризиса предпримут министры иностранных дел Германии, России, Украины и Франции.

Это уже вторая подобная встреча в этом году. На первой, которая прошла 12 января, дипломаты смогли лишь условиться собраться снова, подтвердив приверженность Минским договоренностям и необходимость строгого соблюдения режима прекращения огня.