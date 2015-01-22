МИД Беларуси: Наша страна готова сделать все возможное для урегулирования конфликта в Украине

Новости Беларуси. 22 января белорусский МИД в очередной раз призвал противоборствующие стороны к урегулированию конфликта. Во внешнеполитическом ведомстве Беларуси уточнили, что если понадобится, будет организована работа контактной группы в тех форматах, о которых договорятся участники переговорного процесса.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Мы приветствуем любые шаги и договоренности, которые могут способствовать скорейшему урегулированию конфликта. Если понадобится организовать работу контактной группы в тех конфигурациях и в тех форматах, о которых договорятся участники переговорного процесса. Здесь позиция белорусской стороны не изменилась. То, что мы можем сделать для ускорения урегулирования, мы сделаем.

Во внешнеполитическом ведомстве страны 22 января также говорили о состоянии и перспективах отношений Беларуси и Евросоюза. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей принял госсекретаря МИД Латвии Андрейса Пилдеговичса.

Он приехал в Минск для межмидовских консультаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития двустороннего политического диалога, пути активизации торгово-экономического сотрудничества, расширения регионального взаимодействия, состояние и перспективы отношений между Республикой Беларусь и ЕС, в том числе в контексте подготовки Рижского саммита Восточного партнерства.