Отечественное сырье должно работать на отечественную экономику: Александр Лукашенко потребовал искоренить нелегальные схемы продажи древесины

Новости Беларуси. Решить проблему на корню. 24 января глава государства провёл совещание по эффективному использованию самого важного природного богатства страны – леса.

С 2015 года вывозить за пределы Беларуси необработанную древесину без согласия Президента запрещено.

И тем не менее есть те, кто умудряется обойти закон. В первую очередь, древесину нужно переработать у себя, а лишь потом сырьё отправлять за рубеж – четкое условие главы государства.

Нелегальные схемы вывоза древесины искоренить.

В лесу до 1 мая навести порядок после июльских ураганов. А экспорт первичных пиломатериалов – объявить вне закона.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас достаточно мощностей, чтобы самим из этого сырья производить готовую продукция с высокой добавленной стоимостью. То есть лес можно спилить и бревном реализовать, а можно переработать и продать мебель. Это совершенно разные истории. Были хорошие морозы, можно проехать в лесу в любую точку, собрать эту древесину, переработать. Даже на какую-то необрезную доску. Она сегодня нужна населению.

Мы можем предложить населению совсем низкую цену, она нужна сельскому хозяйству. Всем нужна. А если эту доску обрезать, то ценность возрастает неимоверно. И вдруг правительство выступило с предложением продлить действие экспортных квот на лес. То есть продлить разрешение на вывоз необработанного леса. Почему ставится вопрос о продаже его за рубеж, когда отдельные деревообрабатывающие предприятия не загружены?

С 2015 года вывозить за пределы Беларуси необработанную древесину без согласия главы государства запрещено. И свою визу наш Президент давал в исключительных случаях.

В прошлые годы ураган уничтожил десятки тысяч гектаров лесных угодий, и с такими объёмами древесины страна не справилась бы. Да и на внешних рынках наш лес дороже. К хорошим ценам легко привыкнуть, поэтому Правительство ещё раз просит Президента дать зелёный свет на экспорт кругляка.

Михаил Амельянович, министр лесного хозяйства Республики Беларусь:

Глава государства разрешил в 2017 году 1,8 миллиона кубометров древесины отгрузить на экспорт. Предупредил нас, что это последний раз, чтобы к нему даже больше не обращались с такими просьбами.

И это последний эшелон сырого леса на экспорт. И то, учитывая, что это следы от летней стихии. Дальше – только глубокая переработка.

Отечественное сырье должно работать на отечественную экономику.

В итоге – стоимость куба древесины увеличивается в несколько раз, появляются сотни новых рабочих мест. Это мозырьское предприятие.

Более 90 % продукции выходящей с ленты самой современной лесопилки в стране уходит на экспорт.

Особый интерес к изоляционной плите. Свойства как у пенопласта или минваты, а вот состав полностью из дерева. Экологический утеплитель европейцы раскупают, охотнее, чем новинки из галереи Лафайет.

Эдуард Романовский, директор деревообрабатывающего комбината:

Во эта плита является инновационным видом продукции. На постсоветском пространстве аналогов по выпуску данной продукции ещё не существует. Не так много и европейских производителей.

Надо завершить модернизацию всей деревоперерабатывающей промышленности. Последний пункт – Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат. На нём работы ведутся уже четвёртый год. Президент потребовал точку поставить в ноябре 2017 года.

Но пока на зелёных насаждениях особо предприимчивые бизнесмены умудряются строить серые схемы.

Обычный кругляк покупают по бросовым ценам, делают на брёвнах несколько пропилов, и природное богатство страны втридорога перепродают за рубежом.

Президент потребовал нелегальные схемы продажи древесины выкорчевать, а с этим дебрями в лесной отрасли немедленно разобраться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Коммерсанты покупают на внутреннем рынке кубометр крупной хвои за 30 евро и под видом каких-то столбов, кольев перепродают фактически необработанное сырьё за границу. Благодаря таким манипуляциям, в карманы этих, как вы говорите, дельцов, в 2016 году осели миллионы долларов. У кого в карманах? Почему они ещё у них в карманах эти доллары, а не в бюджете страны? Я хотел бы, чтобы мы сегодня на эту тему закончили разговор.

Всё, что должно поступить в карман государства, должно поступить.

Теперь номенклатура лицензионных видов древесины увеличится. Мелочей в лесу – не бывает. За последнее полвека в мире срублено два из трёх лесных деревьев, а в Беларуси за это же время площадь зелёных оазисов увеличилась вдвое. И сегодня Александр Лукашенко предложил ещё раз совершить виртуальный променад по белорусскому лесу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я в лесу родился, поэтому имейте в виду, вы знайте моё отношение к деревцам, дереву, лесу и так далее. И ваши всякие предложение под всякие линии электропередач что-то вырубить на километр, вы должны пресекать это на корню, никакой вырубки. Если там вырубается, сегодня вырубил, то завтра должны уже метровые, двухметровые хвойные деревья и прочие быть высажены.

Чем дальше в лес, тем большие не только деревья, но и кучи мусора. Особенно захламлены насаждения у больших городов и дачных посёлков.

Александр Лукашенко потребовал общий природный дом прибрать до 1 мая, да так, чтобы только сосновые иголки были видны.

А чтобы другим сорить не было повадно – ответственность ужесточат, а штрафы – повысят. На прошлой неделе глава государства буквально по крупицам разобрал земельное законодательство, а сегодня разобрался с теми, кто наломал дров в лесной отрасли. На земле, как и в лесу должен быть – только один хозяин – государство, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.