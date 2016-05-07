От славянского вече до Всебелорусского собрания: какие проблемы были решены благодаря всенародным съездам в суверенной Беларуси

Еще одна зарубка на памяти, связанная с Великой Отечественной, – 22 июня. В этом году отметим 75 лет со дня начала войны. И именно в этот день откроется Всебелорусское народное собрание. Пятое уже в современной истории. Это важнейшее событие года. Можно немало аналогий подыскать – народное вече, скупщина или хурал (в первоначальном смысле этих слов), съезд, в конце концов. Съезд советской эпохи. Но, тем не менее, это оригинальное явление белорусской современности.

На этой неделе Президент Лукашенко подписал Указ № 164 «О созыве пятого Всебелорусского народного собрания». О том, что было и будет – Татьяна Ревизоре.

Конец октября уже исторического 1996 года стал знаковым в жизни Беларуси и белорусов. К первому собранию молодая республика пришла в критическом состоянии. Страна была на грани коллапса. Экономика серьезно минусовала. За первых четыре самостоятельных года мы потеряли 35% ВВП и 70% инвестиций. Никто до конца не знал тогда, что делать с флагманами промышленности – остановить, продавать либо реанимировать.

На фоне экономического хаоса царил и политический кризис. Не было единого органа, который бы принял решение, а, главное, взял бы ответственность.

В этой действительно острой ситуации Президент принимает историческое решение – собрать народное вече.

Это была традиция еще древних славян. В суверенной стране это стало проявлением высшей формы демократии.

Дворец спорта у многих ассоциируется с соревнованиями да с концертами. Но именно в 1996 году комплексу выпала исключительная роль. Здесь собрались делегаты I Всебелорусского народного собрания. Под этой крышей писали новейшую историю.

Александр Роговский, заместитель директора культурно-спортивного республиканского унитарного предприятия «Дворец спорта»:

На то время Дворец спорта был самым вместительным помещением. Дворец Республики был не достроен. Там были строительные проблемы.

Долгострой на Октябрьской, конечно, капля в море проблем того времени.

Сергей Линг, с 1996 по 2000 гг. – председатель Совета Министров Республики Беларусь:

Не заморозить страну, не допустить голода, не остановить предприятия, сохранить трудовые коллективы. Не шла речь о каких-то высоких показателях, экономических высотах. Была практическая задача: удержать страну от падения.

Главной особенностью I Всебелорусского народного собрания стало и то, что именно на нем рассматривались принципиальные изменения в Конституцию.

Валентин Сукало, председатель Верховного Суда Республики Беларусь, с 1994 по 1996 гг. – министр юстиции Республики Беларусь:

По существу, наша страна переходила из парламентской республики в президентскую. И я как министр юстиции действующий выступал на этом собрании и очень обосновывал, почему нам это необходимо сделать. Последующие события, жизнь подтвердила, что это было правильное решение, которое потом стало историческим. Оно очень много сделало для будущего нашей страны.

Итогом собрания станет принятие первой в истории суверенной Беларуси программы социально-экономического развития страны на пятилетку.

Владимир Шимов, ректор Белорусского государственного экономического университета, с 1996 по 2002 гг. – министр экономики Республики Беларусь:

На основе интенсивного обсуждения мы пришли к выводу, что это должны быть экспорт, жилье, продовольствие. То, без чего жизнь продолжаться не может. Думаю, мы тогда выбрали эти приоритеты совершенно верно. Потому что, начиная с 1996 года, валовой внутренний продукт рос фактически 19 лет, экономика страны плюсовала.

В первом собрании участвовало почти пять тысяч делегатов.

Валентин Сукало, председатель Верховного Суда Республики Беларусь, с 1994 по 1996 гг. – министр юстиции Республики Беларусь:

Вообще, тогда впервые было такое всенародное собрание белорусов. И уже это определяло волнение, гордость, приподнятость, торжественность.

Василий Николаевич ехал от аграриев.

Василий Густырь, председатель СПК «Свислочь»:

Собрались как в обычную командировку. «Тормозок» собрал. Выезжали от облисполкома утром автобусами.

Если туда ехали с чувством некой неизвестности, то обратно – в компании уверенности. Которая, кстати, с каждой пятилеткой только укреплялась.

Василий Густырь, председатель СПК «Свислочь»:

Земле нужен рачительный хозяин. Тогда так сказал Александр Григорьевич. «Земля не терпит авантюристов». И это так. Действительно так. Скажу откровенно, что на последующие (второе, особенно на третье) собрания ехали как на праздник.

И если первая программа ставила задачу накормить страну, вторая ориентировала уже на экспорт. После в село пришло возрождение. Модернизация, технологии и расцвет агрогородков.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь, с 1994 по 2001 гг. – министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

То, что Беларусь в экспортном потенциале мира замелькала по экспорту масла, сыра, сухого молока на 3-5-х местах, говорит о том, что стратегия и курс в свое время, в 1996 году, когда основные направления были заложены, когда в дебатах довольно серьезных, до обзываний «красные помещики», был выбран курс правильный стратегический. Именно крупнотоварное производство. Оно позволяет применить высокоэффективные технологии.

С каждым собранием к трем китам «экспорт-жилье-продовольствие» только прирастало. Инновация, инвестиции. К примеру, одним из основных приоритетов второй пятилетки стало развитие медицины.

Нина Федорук, преподаватель Брестского государственного медицинского колледжа, делегат I-IV Всебелорусских народных собраний:

Это мировое признание наших успехов в медицине. Мы держим лучшие передовые позиции по младенческой смертности. Мы находимся в лидерах по доступности медицинской помощи. Я думаю, будущее всенародное собрание тоже наметит какие-то определенные ориентиры для дальнейшего процветания и успехов в нашем обществе.

Кстати, принцип «Государство – для народа» станет девизом третьей программы. В эту же пятилетку наша страна занимает первое место в строительстве жилья на одного жителя среди стран СНГ.

Многодетной семья Поляк стала буквально два года назад, а через 12 месяцев они справляли новоселье. Государство предоставило квартиру и льготный кредит.

Алена Поляк, многодетная мать:

75% от суммы задолженности по кредиту у нас гасит государство. Все это для нас очень важно. И, как мне кажется, раньше это было гораздо дольше. Сейчас это очень быстро. И хотелось бы, чтобы это оставалось в приоритете.

Каждое Всебелорусское собрание отмечает определенный этап развития нашей страны. Приоритетам – свое время.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

С одной стороны, это большой период времени. С другой стороны, 25 лет – это небольшой период, когда мы начинаем формировать такие понятия, как ценности, традиции. И, естественно, экономические и идеологические ценности сегодня нарабатываются, переосмысление их, рассуждение о том, каким образом в дальнейшем они будут использованы. Но самое важное – сохранение наработанных самых лучших наших завоеваний, которые выражены в глубоком понимании нашей стратегии развития государства как понятие «социальная справедливость».

Сергей Линг, с 1996 по 2000 гг. – председатель Совета Министров Республики Беларусь:

Без статистики, давайте по-человечески глянем на всю нашу жизнь. Мы едем по хорошей дороге, видим колхозные поля, фермы, порядок на земле. В магазины зайдите. Да, денег не хватает, цены большие, все плачутся, а тележки полные. И когда мы посмотрим на это, без всякой статистики ясно, что динамика жизни направлена вверх.

Впрочем, итоги прошедшей пятилетки подведут совсем скоро. V Всебелорусское народное собрание пройдет 22-23 июня.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Как только было принято решение о проведении, это собрание фактически уже было запущено. Выдвижение кандидатов, обсуждение кандидатур, которые будут представлять всю республику, всю страну. Это фактически обсуждение тех стратегий, которые должны в ближайшее время определять и наши регион, и республику в целом.