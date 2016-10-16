От политики и истории до искусства и безопасности: чем Беларусь заинтересовала Принца Майкла Кентского

Новости Беларуси. На неделе в Беларуси приехал Принц Майкл Кентский. Нашу страну представитель монаршего рода, известный бизнесмен и меценат посещает впервые. В жизни он делал и не самый традиционный выбор. От денег из государственной казны он отказался, предпочитая жить на доходы собственного бизнеса. И, надо сказать, весьма преуспел. Глава собственной консалтинговой компании имеет коммерческий интерес во многих странах мира.

В Беларуси расчетливого британца и здесь интересуют дороги, а точнее безопасность дорог. И в этот бизнес он готов вкладывать деньги.

Тот самый случай, когда среди портретов императоров появляется представитель голубых кровей собственной персоной. Он совсем не смотрит на шедевры искусства и ведет себя очень естественно. Еще бы – этот человек в идеальном костюме – рожденный в Бакингемшире.

Michael of Kent, или по-русски Майкл Кентский – представитель британской королевской семьи, кузен Королевы Елизаветы II.

Носитель монаршей крови из Великобритании впервые в Беларуси.

Встреч много и на каждой предусмотрен свой костюм. С Александром Лукашенко принц в светлых тонах и белым платком в кармане пиджака. Цвета особого расположения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваш приезд, надеюсь, откроет новую страницу наших отношений, и очень многие политики и бизнесмены, которые заинтересуются Беларусью, получат эту характеристику из ваших уст.

Мы очень надеемся, что наши отношения с Великобританией будут развиваться. Я хочу, чтобы вы знали, что мы честно и искренне ждем ваш бизнес в Беларуси.

От политики до истории, от искусства до безопасности. Судя по подготовленной программе, принца в Беларуси, пожалуй, интересует все. К слову, безопасность – «конек» Майкла Кентского. Один из инвест-проектов монаршей особы – безопасность дорожного движения.

Майкл Кентский, Принц, член британской королевской семьи:

Причины этого визита связаны с безопасностью на дорогах. Это очень короткая насыщенная программа.

Глава собственной консалтинговой компании имеет коммерческий интерес во многих странах мира. В Минске его интересует и работа Парка высоких технологий.

Так совпало, что в рамках визита Майкла Кентского в Минске собрались заказчики софт-продуктов из Великобритании. Вице-президент IT-компании Шон Перкинсон, например, говорит о том, что для любого англичанина встреча с представителем королевской семьи – значимое событие в жизни. И сам факт того, что у него это случилось не в Лондоне, а в Минске, поразило его до глубины души.

Шон Перкинсон, заместитель директора IT-компании (Великобритания):

Для меня невероятная радость – встретиться с членом королевской семьи. Я очень горд. Возможно ли встретить в Лондоне членов королевской семьи? Нет, это редкость. Это встреча – особенная. Хотел бы я сделать селфи с Принцем? Я думаю, он не позволит. Только официальные фотографы могут это делать.

Принц на самом деле общается строго по протоколу.

Бизнесмен, аристократ, а еще военный. Майкл Кентский в Хатыни появился без верхней одежды. Его визит длился около получаса. Он прошел всю дорогу, по которой вели нацисты людей на массовую казнь в марте 1943 года.

Трагедия в маленькой белорусской деревне случилась, когда принцу не было и года. О ней он ничего не слышал и нашу историю открыл для себя именно в этом месте. Хотя наши страны в годы II Мировой войны были союзниками, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Майкл Кентский:

Я мало раньше знал о Беларуси. Но в виду того, что вы так много сделали за последние годы, важно, чтобы другие знали то, что происходит в Беларуси. И чтобы наши люди узнали то, что происходит для того, чтобы улучшить и чтобы соединить отношение.

От беседы за чашкой чая он отказался. Но вместо одного вопроса Принц разрешил задать три.

Это первый визит королевской особы в Беларусь. И в нашей стране надеются, что, несмотря на погоду как в Туманном Альбионе, принц увезет из нашей страны только теплые впечатления.