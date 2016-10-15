Основная цель председательства Беларуси в ОДКБ – укрепление мира и стабильности

Новости Беларуси. Укреплением мира и стабильности в регионе — основная цель которую ставит Беларусь, приняв председательство в ОДКБ. Накануне в Ереване состоялся Совет глав государств.

Организации договора о коллективной безопасности. В этот военно-политический союз входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

У стран общие интересы и их защита определена принятой стратегией коллективной безопасности.

Она рассчитана до 2025 года.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы констатировали все, что ОДКБ никто не хочет признавать, особенно НАТО, вот видите организация не та и прочее. Я так слушал эти разговоры и думаю, если мы будем их просить, чтобы они нас признали – они никогда нас не признают. Нам надо поступить таким образом, чтобы заставить их признать нашу организацию. Но и много других вопросов. Поэтому мы договорились с Николаем Николаевичем Бордюжей, что вычленим группу наших военных специалистов и не только военных, и по линии Министерства иностранных дел подтянем к этому специалистов из Российской Федерации прежде всего и других государств. И нам надо сформулировать хорошие приоритеты, чтобы наша организация вышла на довольно серьезный уровень, чтобы её уважали, не боялись, и мы никого не уговаривали, чтобы нас признавали. Я думаю, мы что-то хорошее можем предложить нашей организации в плане единства и уважения со стороны наших контрпартнёров.

Приоритеты белорусского председательства в ОДКБ будут дополнительно проработаны с участием специалистов стран-партнёров.

Всего на саммите в Ереване были подняты более 20 вопросов. Один из ключевых – совершенствование борьбы с терроризмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.