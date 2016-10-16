Эксперты МАГАТЭ: Беларусь – передовой «ядерный новичок»

Новости Беларуси. Эксперты МАГАТЭ назвали Беларусь передовым «ядерным новичком». Выводы экспертов Международного агентства по атомной энергии опубликованы центром новостей ООН.

Миссия по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности в Беларуси работала почти две недели. Специалисты знакомились с ходом строительства Островецкой АЭС. Изучена нормативно-правовая база по обеспечению ядерной и радиационной безопасности в республике.

Предполагается, что первый блок Белорусской атомной электростанции будет введен в эксплуатацию в 2018 году, а второй – в 2020-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.