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Андреа Ригони: отношения Беларуси и Совета Европы очень позитивные

13 декабря 2016 10:21
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Новости Беларуси. Отношения Беларуси и Совета Европы развиваются в очень позитивном ключе. Об этом завил 13 декабря докладчик по Беларуси комиссии ПАСЕ Андреа Ригони на встрече в Минске.

Он отметил, что присутствовал в качестве наблюдателя на прошедших в нашей стране парламентских выборах. И сейчас Совет Европы намерен пригласить белорусских депутатов в Страсбург на свою ежегодную сессию в январе.

Представители нашей страны смогут принять участие в заседании политической комиссии для обсуждения насущных вопросов повестки дня, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Андреа Ригони, докладчик по Беларуси Комиссии по политическим вопросам и демократии Парламентской ассамблеи Совета Европы:
Сейчас отношения Беларуси и Совета Европы очень позитивные. Это подтверждает то, что в настоящий момент организовываются совместные мероприятия: как Беларусь присутствует в Совете Европы, так и представители организации приезжают в вашу страну.

Александр Гессель, директор по политическим вопросам Совета Европы:
Очень важно, что в Беларуси наблюдается заинтересованность в сотрудничестве с Советом Европы. Потому что что такое Совет Европы – это семья европейских народов. А Беларусь, безусловно, член этой семьи.

# Беларусь-Евросоюз

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