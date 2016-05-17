Опыт Беларуси в развитии профтехобразования важен для всего мирового сообщества: глава WSI на встрече с Александром Лукашенко

Новости Беларуси. Белорусский опыт гармоничного развития профессионально-технического образования может быть полезен многим странам мира. Александр Лукашенко 17 мая встретился с президентом международной некоммерческой ассоциации Worldskills international Саймоном Бартли. Цель этой организации – повышать престиж профессионального образования и рабочих специальностей.

Ее руководитель уже седьмой раз посещает Беларусь. Такой интерес понятен. Наша страна не только единственная во всей Восточной Европе сохранила систему профтехобразования, но и постоянно занимается его модернизацией и развитием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы оптимизируем эту систему, больше всего уделяем внимания созданию материальной базы, притом новейшей материальной базы этих учреждений, чтобы молодые люди могли получить самую современную специальность и могли работать на самых современных орудиях производства и труда. Мы большое внимание также уделяем непосредственно во время учебы наших учащихся производственному обучению. Мы делаем все для того, чтобы человек, пришедший для получения профтехобразования, мог с первого дня заниматься своей профессией, чтобы он смог оценить свои возможности, свои наклонности к тому или иному труду и познакомиться со своей будущей профессией, чтобы он мог сделать вывод для себя, правильно ли он ориентирован и та ли это работа, которой ему придется заниматься, возможно, всю жизнь. Беларусь будет образцово-показательной страной в плане развития профессионально-технического образования.

Саймон Бартли, глава Worldskills international:

Беларусь изменяется, и прогресс заметен. Я как президент Worldskills international буду использовать белорусский образец для того, чтобы показать, что разница между рабочими и выпускниками вузов не столь велика. Я уверен, опыт Беларуси важен не только для стран СНГ, но и для всего мирового сообщества.