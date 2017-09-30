«На Кавказе вас очень сильно уважают, любят»: о чем говорили Рамзан Кадыров и Александр Лукашенко на встрече в Минске

Еще об одном заметном событии недели пойдет речь. Беларусь посетил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Главными были экономические темы, но это не мешало обмену уважительными комплиментами.

Сегодняшнее общее Беларуси и Чечни и возможные взаимные выгоды стоит рассматривать с двух точек – из Минска и Грозного. Что и попытались сделать наши корреспонденты.

Казалось бы, что можно сделать за несколько часов визита? Разве что картошку попробовать. Но за один день Беларусь и Чеченская Республика успели обозначить направления, которые определят наши отношения на годы.

Рамзан Кадыров похвалил и вкус нашего картофеля, и мощности грузовиков МАЗ. Сотрудничество Беларуси и Чечни будет наращивать мускулы региональными связями.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ключевая тема – это кооперация. Наиболее продвинутая, взаимовыгодная форма сотрудничества, в рамках которой можно обеспечить потребности регионального рынка, а также и создать высокотехнологичные рабочие места.

Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики Российской Федерации:

Пилотный проект, касающийся не только именно для региона, а для всего Северного Кавказа, то это было бы выгодно и для ваших предприятий, и для нас в том числе.

Чечня – один из лидеров экономического роста в своем регионе. Запустив предприятия по сборке белорусской сельхозтехники — тех же тракторов — стала бы перспективной площадкой и для продажи их в соседние республики. А это потенциальный рынок в несколько миллионов потребителей. Наши тракторы в Чечне хорошо известны, а ближайшие дилеры – аж в Ростове. Далековато. Пора начать работать напрямую.

Александр Лукашенко:

Даже в России, когда мы ведем переговоры (порой особенно в России) с кем-то, мы ищем и просим: дайте нам партнеров порядочных. Потому что каждый там отвечает вроде бы сам за себя, и мы очень многое – сотни миллионов долларов – потеряли из-за непорядочности отдельных бизнесменов в России. Вроде договорились, на слово поверили – ну как же, наши люди. Через год-полтора ни бизнесмена, ни фирмы, ничего нет, и деньги не вернули. Поэтому для нас очень важен вопрос обязательного партнера. С вами у нас нет проблем.

Рамзан Кадыров:

Я, можно сказать, мечтал о личной встрече с вами. Потому что все эти годы, как вы только что сказали, мы чувствовали и чувствуем поддержку. На Кавказе вас очень сильно уважают, любят. Как узнали, что я еду, все – молодые и старцы – «Батьке большой привет передайте». Мы всегда чувствуем поддержку. Все его выступления слушаем. Это гордость на самом деле. Передаю привет от молодежи, от старейшин. И они очень вас любят, уважают.

Качественные белорусские товары и услуги тоже любят во многих странах. Хорошие политические отношения – отличный фундамент для большой экономики.

Евгений Горин, СТВ:

Чеченские журналисты, которые прилетели в Минск вместе с Рамзаном Кадыровым, вернулись на родину тоже с огромным багажом впечатлений. Работать пришлось в очень необычном режиме.