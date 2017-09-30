«Вы нам сегодня нужны, как никогда»: как Беларусь помогает удержать равновесие в многополярном мире глобализации и нравственности

Основные конфессии в Беларуси демонстрировали на этой неделе дружелюбие и сотрудничество в каком-то смысле. Католиков меньше, чем православных, но это не помешало собрать в Минске заседание Совета епископских конференций Европы. Невиданная по масштабу делегация католических иерархов прибыла в белорусскую столицу. Президент Александр Лукашенко принял участие в этом влиятельном собрании.

Крипта в память о погибших белорусах и за Беларусь – это алтарь для людей разных вероисповеданий. Как раз в эти минуты здесь епископов всего Костела Европы встречает православный настоятель Федор Повный.

Федор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма Всех Святых г. Минска:

Мы свидетельствуем всем, кто к нам приезжает, о своей вере, показываем свою культуру, проводим мероприятия в рамках своих традиций. И надо признаться, тем больше мы становимся интереснее для приезжих. Мы имеем собственное мнение и умеем уважать отличные от наших мысли и чувства.

Что бы не покрывало голову – кипа, куфия, пилеолус или клобук – но укрыться от испытаний глобализационным миром раздельно не выйдет. Веротерпимость – это и государственная политика Беларуси, и социокультурная реальность. Берлинские и брюссельские инициативы этого пока не достигли.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь – не просто географический центр Европы – это Господом предначертано. Мы на протяжении многих веков являемся той страной, где гармонично соседствуют разные религии. Их взаимодействие во многом повлияло на формирование белоруской нации, ее культурное и духовное развитие.

Действительно, миротворческая тропа, можно сказать, не зарастает в столицу Беларуси. Уже в годы развала двухполярного мира Москва-Вашингтон с горных троп войны нагорно-карабахского кризиса за минский стол переговоров спустились противоборствующие стороны. С тех пор красные ковровые дорожки минской дипломатии остались в парадной Беларуси.

Сначала урегулирование кризиса на Донбассе. Затем – даже не холодное противостояние между Западом и Востоком – Александр Лукашенко предложил остудить реинкорнироваными «Хельсинки-2» на минской площадке. И для европарламентариев ПАСЕ ОБСЕ, и для журналистов мира русской прессы.

Кстати, еще один месседж Беларуси: вместо политической – противостояние на спортивной арене. Вторые Европейские игры тоже станут инструментом международной дипломатии официального Минска.

Евгений Прейгерман, политолог:

У Беларуси есть официальные предпосылки для того, чтобы мы говорили, что на нашей территории испокон веков каким-то образом уживались различные интересы и национальности. И есть сегодняшний профессиональный анализ, чтобы не допустить усиления или перехождения каких-то красных линий, которые приведут к лобовому столкновению между Россией и Западом.

Оказалось, особый белорусский путь через Голгофу мировых войн, ведущий к созиданию, интересует не только светских политиков, но и тех, кто разговаривает с небом.

Федор Повный:

Думается, Минск как место встречи, где зреют и принимаются судьбоносные решения, приобрел свое значение в результате проводимой государственной и церковной также политики миролюбия и добрососедства.

Это исторический рекорд – ни в одном европейском сооружении политической власти сразу и столько духовенства не собиралось вместе. Весь цвет католического мира на приеме у белорусского лидера. Пурпурные камилавки – атрибут кардиналов. Выше в костеле – только понтифик. Но и с ним наш Президент встречался в Ватикане.

А в эти дни уже дороги Рима ведут в Минск. И не только Рима. Пока кривая не завела в исторический тупик весь континент – необходимо встречаться экзархам и обсуждать проблемы на самой приемлемой территории.

Александр Лукашенко:

Здесь было замечено о результативности встречи Папы Римского и нашего Патриарха Кирилла – где-то там, далеко на Кубе. Думаю, надо подумать, чтобы они встретились здесь, в Минске. Это как раз сегодня то место, где можно обсуждать проблемы и Запада, и Востока, Севера и Юга, и всей планеты.

Опыт не экуменистического общения – общая молитва за Беларусь. Идея такой межконфессиональной соборности принадлежит Президенту.

Так в Беларуси и рисуют картину многоконфессионального мира – сразу в 4 руки религиозных лидеров. Поэтому и наша молодежь выбирает правильные пути, ведущие к созиданию.

Волонтеры – христиане, иудеи и мусульмане – вместе благоустраивают культовые и культурные места. Например, школьникам из Ивье далеко ходить не надо. Здесь переплелись все религии – после наведения порядка у мечети ребята пришли к костелу.

Школьники:

Нужно всегда помогать людям, когда они просят. Так, например, костел может в любое время попросить у нас помощи по уборке территории.

Мы помогали убирать еще на территории мечети и церкви.

Эти двери всегда отворены для нуждающихся. А стучатся в них родители больных онкологией. В основном, многодетные семьи из периферии.

Этот благотворительный центр освящен по римскому обряду, но трудятся здесь и те, кто почитают Московского Патриарха, и те, кто преклоняется перед Римским Папой. Христианскую Беларусь сравнивают с двумя легкими – православием и католицизмом – но с одним на всех сердцем.

Светлана Кудревич, руководитель проектов религиозной миссии «Благотворительное католическое общество «Каритас» Минско-Могилевской Архиепархии:

Мальчик маленький, здесь ему исполнилось 3 годика. Мы праздновали его День рождения. Здесь он научился ходить, пошел. Перенес 3 клинические смерти. Когда он пошел на поправку, когда его выписали, честно скажу, маме было страшно отсюда уезжать.

Это единственная белорусская улица с латинским названием кириллицей. Каритас – любовь к ближнему. На такую прямую улицу с протестных площадей против христианских ценностей и секулярных закоулков молодежь всей Европы – хотят вывести католические экзархи.

То ли за белорусским опытом, то ли ради признания достижений белорусского Костела, в Минск съехались полсотни кардиналов и епископов со всей Европы.

Андрей Жилевич, директор религиозной миссии «Благотворительное католическое общество «Каритас» Минско-Могилевской архиепархии:

Наша моладзь у Беларусі іншая, чым моладзь у Еўропе. Яна не страціла цнатлівасці, яна не страціла сваю тоеснасць.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Тихий, уютный, ухоженный центр с обязательным атрибутом суверинетета и Магдебургского права – ратушей. Так выглядит старая добрая матушка Европа. Только лучше сказать – выглядела, а Беларусь сохранила этот дружелюбный колорит. Где дружелюбно обмениваются своими голосами даже колокола православных соборов и католических костелов.

И в то время, когда Старый Свет заблудился в традиционных столпах нравственной цивилизации, трещат по швам страны, традиционные устои. А жители постмодернистской Европы пытаются от исконных идеалов, как от назойливого дождя, укрыться зонтиками радужного цвета. Камо грядеши – вопрос целому континенту поднимает официальный Минск.

Александр Лукашенко:

Я очень хочу, чтобы церковь и костел в моей стране и в других странах играли сегодня более значительную роль, чем они даже видят свою роль сами. Вы нам сегодня нужны, как никогда. Ваше слово должно быть ярким, мощным и напористым, что, может быть, и не свойственно для церкви. Но надо, сегодня надо. Время сегодня такое. Я попросил бы вас и призываю вас, чтобы этот ваш голос из центра, географического центра Европы, прозвучал не только для европейцев, но и для всех народов мира.

Если в европейский дом искры от военного пламени у соседей долетают даже через Босфор, то когда горят сени, огонь обязательно доберется и до хозяйской спальни. Минский мир разбудил не только европейский мир. На достигнутые соглашения в зеленой комнате белорусского Дворца Независимости ссылаются в мировых столицах. Как тогда, и в последнее время вообще – сейчас продолжают следить и за этой – духовной встречей на минской площадке.