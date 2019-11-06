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Анатолий Сивак накануне парламентских выборов: «Наша задача – обеспечить спокойствие и порядок в городе»

06 ноября 2019 14:20
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Новости Беларуси. Пикеты, как и любые другие мероприятия, должны проходить строго с соблюдением законодательства. Об этом 6 ноября напомнил председатель Минского горисполкома Анатолий Сивак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Сивак накануне парламентских выборов: «Наша задача – обеспечить спокойствие и порядок в городе»-1

Для всех участников гонки за голоса избирателей созданы равные условия для справедливой конкуренции. Есть возможности для того, чтобы обозначить свою позицию по разным проблемам, предложить пути их решения, чтобы избиратели могли объективно оценить, сравнить программы, цели и достижения кандидатов.

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В целом, активная фаза предвыборной агитации в Минске проходит в штатном режиме. Тем не менее, городские власти обращают пристальное внимание на сохранение порядка и спокойствия в городе.

Анатолий Сивак накануне парламентских выборов: «Наша задача – обеспечить спокойствие и порядок в городе»-4

Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома:
Я считаю, что созданы все условия для того, чтобы кандидаты в депутаты могли донести свои какие-то программы, решения до избирателей, а избиратели могли это услышать, оценить, принять для себя какие-то решения.

Наша задача – обеспечить спокойствие и порядок в городе. Их этого мы исходим и будем исходить. Считаем, что любые мероприятия могут проходить только в рамках заявленных тематик и в рамках законодательства. Другого мы не признаем. Это наша задача основная – городских властей.

Напомним, 7 ноября в Беларуси пройдут выборы в Совет Республики Национального собрания, а 17 ноября избирателям предстоит определиться со своими кандидатами на роль депутатов в Палату представителей Национального собрания.

# Выборы-2019 # Анатолий Сивак # Фотофакт

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