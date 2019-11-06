Анатолий Сивак накануне парламентских выборов: «Наша задача – обеспечить спокойствие и порядок в городе»

Новости Беларуси. Пикеты, как и любые другие мероприятия, должны проходить строго с соблюдением законодательства. Об этом 6 ноября напомнил председатель Минского горисполкома Анатолий Сивак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для всех участников гонки за голоса избирателей созданы равные условия для справедливой конкуренции. Есть возможности для того, чтобы обозначить свою позицию по разным проблемам, предложить пути их решения, чтобы избиратели могли объективно оценить, сравнить программы, цели и достижения кандидатов. Молодые депутаты. Какое будущее ждёт парламент Беларуси? В целом, активная фаза предвыборной агитации в Минске проходит в штатном режиме. Тем не менее, городские власти обращают пристальное внимание на сохранение порядка и спокойствия в городе.