Олег Гайдукевич: «Мы что – ученики в первом классе, что нас постоянно поучают?! Мы – европейское государство»

Выборы в Палату представителей и их оценку наблюдателями обсуждали в программе «В обстановке мира».

Олег Гайдукевич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы что – ученики в первом классе, что нас постоянно поучают?! Мне надоело вот это! Мы – европейское государство. Мы такое же государство, как Австрия, Германия, Франция. Не хуже абсолютно! А нас учат! Почему мы постоянно оправдываемся, как ученики в первом классе?! Мы должны равноправные отношения только выстраивать. А нас пытаются поставить в такое положение, что мы должны оправдываться, рассказывать, объяснять.