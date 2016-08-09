Для наблюдениями за парламентскими выборами подали заявку 220 обычных граждан Беларуси

Новости Беларуси. За выборами в парламент в Беларуси будут следить более 4000 национальных наблюдателей. Политические партии подали 551 заявку на аккредитацию, активно вести мониторинг будут и обычные граждане – от них поступило более 220 заявлений.

9 августа работу в Беларуси начнет предварительная миссия ПАСЕ. Визит продлится 4 дня. Далее на 13 число запланирован визит в нашу страну заместителя председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Для мониторинга парламентских выборов уже аккредитовано более 230 иностранных наблюдателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.