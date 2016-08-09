Парламентские выборы в Беларуси: в Минске продолжается проверка и регистрация потенциальных кандидатов

Новости Беларуси. Избирательная кампания набирает обороты. В столице активно продолжается проверка и регистрация всех потенциальных кандидатов в депутатское кресло. Важное условие – наличие безупречной репутации, не более 15% недействительных подписей в подписных листах, соответствие сведений в предоставленных комиссии документах и отсутствие нарушений избирательного законодательства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юлия Буракова, председатель окружной избирательной комиссии Восточного избирательного округа № 107:

Для каждого кандидата также была сегодня проведена жеребьевка по распределению эфирного времени. Все кандидаты вытянули определенное время, были извещены. Также кандидатам было предложено поучаствовать в дебатах, но дебаты могут состояться, только если два человека, зарегистрированные кандидатами, изъявят желание.

Изучать личности кандидатов окружные комиссии будут до 11 августа. Те, кого сняли с предвыборной гонки, могут обжаловать принятое решение в Минской городской избирательной комиссии в трехдневный срок.

Дмитрий Страздик, председатель окружной избирательной комиссии Октябрьского избирательного округа № 97:

По итогам первого этапа могу сказать, что Октябрьским избирательным округом № 97 было зарегистрировано инициативных групп в количестве пяти. По их итогам трое, то есть только три человека идут путем сбора подписей от граждан. Остальные четыре человека идут путем подачи заявлений от партий.