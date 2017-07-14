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Официальный визит президента Молдовы в Беларусь завершится 14 июля

14 июля 2017 06:17
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Новости Беларуси. Почетным гостем фестиваля «Славянский базар» стал президент Молдовы. Игорь Додон принял участие в открытие «Славянки». Также в Витебске состоялись переговоры Александра Лукашенко и молдавского лидера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальный визит президента Молдовы в Беларусь завершится 14 июля-1

Главы государств обсудили широкий спектр белорусско-молдавского сотрудничества в политической и социально-экономических сферах. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь в любой момент готова сделать для Молдовы все, что в ее силах.

Официальный визит молдавского лидера в нашу страну завершится 14 июля. За три дня Игорь Додон посетил крупные машиностроительные предприятия, сельскохозяйственные комплексы, встретился с представителями деловых кругов. Основное направление сотрудничества двух стран – промышленная кооперация. В том числе Кишинев заинтересован в совместном производстве белорусских тракторов и автобусов.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Молдова

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