Официальный визит президента Лаоса Тюммали Сайнясона в Беларусь

Новости Беларуси. Беларусь готова активизировать сотрудничество с Лаосом во всех сферах. Об этом заявил 1 июля президент Александр Лукашенко на встрече с президентом Лаоса. Это первый визит Тюммали Сайнясона в нашу страну. По итогам переговоров подписаны 7 документов. В совместном заявлении стороны подтвердили общие интересы в торгово-экономической сфере, активизации контактов на уровне местных властей, взаимной поддержке на международной арене.

Лаос – государство в Юго-Восточной Азии. Соседствует с Таиландом, Вьетнамом, Камбоджей, Китаем и Мьянмой. Рынок огромный и перспективный. Между Минском и столицей Лаосской Народно-Демократической Республики Вьентьяном – 7,5 тысяч километров.

Нашим дипломатическим отношениям – практически 20 лет. Связи с Лаосом налажены еще в советские времена. Многие студенты из этого азиатского государства приезжали учиться в СССР. Большинство из них сделали успешную карьеру на родине и заняли высокие государственные посты.

Президент Лаоса Тюммали Сайнясон – отец восьмерых детей. Одно из трех образований получил в Москве – закончил Военную академию. Может быть, поэтому для него встреча по церемониалу (с красной дорожкой, ротой почетного караула) особенно торжественна.

В зал переговоров президенты вошли уже вместе. Несколько фраз о погоде и больше об экономике. Беларусь готова активизировать сотрудничество с Лаосом во всех сферах. На уровне экспертов и министров уже многие вопросы проработаны, сообщили в программе .

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Для увеличения нашего торгово-экономического сотрудничества, сотрудничества во всех сферах запрещенных тем нет. Нам очень необходимо в этом отношении активизироваться. Тем более, что для этого есть серьезная основа. Эти идеи основаны на том, что со стороны белорусов абсолютно нет никаких предубеждений в отношении лаосского народа. Наоборот, мы очень хорошо знаем вашу историю, героический народ его, борьбу за независимость. Поэтому у нас очень теплые чувства народ питает в отношении вашей страны. На этой основе надо выстраивать торгово-экономическое сотрудничество, сотрудничество в области науки, образования, военно-техническое сотрудничество. Словом, по всем тем направлениям, которые интересуют лаосское государство и его общество.

Тюммали Сайнясон, президент Лаосской Народно-Демократической Республики:

Я, как и многонациональный лаосский народ, считаю Беларусь нашим близким другом. Сегодня я глубоко убежден, что в Беларуси под Вашим руководством постоянно растет благосостояние народа, экономика в целом. И это как раз тот фундамент, на основе которого можно расширять международные контакты. Я рад, что мы сегодня подпишем ряд документов, которые, безусловно, будут способствовать развитию двусторонних связей.

Президент Лаоса посещает Беларусь впервые. Однако диалог между нашими государствами активно развивается. Только за 2012 год четыре раза белорусские бизнесмены посетили Лаос с деловыми поездками.

Образование, сельское хозяйство, промышленность. Руководители всех наших ключевых ведомств и министерств, еще не сев за стол переговоров, уже активно обсуждали возможные проекты. На встрече в расширенном составе – полтора десятка участников и с лаосской стороны.

Здесь и знакомый нам вице-премьер – министр иностранных дел Лаоса Тхонглун Сисулит. Месяц назад он в Минске встречался с Александром Лукашенко. Детально обсуждали возможное сотрудничество. Сегодня Беларусь предлагает Лаосу создание совместных предприятий и поставки техники.

Александр Лукашенко:

Я надеюсь, что уже в ближайшие годы, год-два, мы сможем на лаосской земле создать совместное предприятие по выпуску необходимой для Лаоса и ваших соседей техники. Мы готовы поставлять вам необходимую технику для развития сельского хозяйства, вы активно занимаетесь этим вопросом. Мы готовы поставлять вам другую технику, в том числе обеспечить поставки и ремонт военной техники, которая у вас осталась и составляет основу армии после распада Советского Союза, во времена Советского Союза такой техники немало было поставлено.

Лаос – богатейшая страна в сфере минерального сырья. Мы готовы оказать вам поддержку в создании основ научного исследования ваших недр там, на лаосской земле. Мы готовы в этом плане с вами сотрудничать. А также готовы к тому, чтобы, если у нас будет интерес, заниматься добычей полезных ископаемых на лаосской земле.

Вы, господин президент, очень правильно сказали, что все эти проекты не будут реализованы, если для этого не будет достаточного количества людей, специалистов. Поэтому в сфере гуманитарного сотрудничества вы внимание уделяете подготовке кадров. Беларусь окажет вам всяческую поддержку в плане подготовки и военных специалистов, и гражданских.

Правовая основа готова. Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Лаосской Народно-Демократической Республикой подписан, сообщили в программе .

7 соглашений о развитии сотрудничества в различных сферах – итог переговоров. Речь идет о безвизовых поездках владельцев дипломатических и служебных паспортов, о взаимной защите инвестиций, об избежании двойного налогообложения. Также о взаимодействии в научно-техническом сфере и в образовании. Экономики взаимодополняемы, и поэтому странам есть что предложить друг другу.

Александр Лукашенко:

Мы предложили лаосской стороне сотрудничество по всем направлениям, начиная от создания совместных предприятий по сборке нашей техники, которая будет востребована не только на внутреннем лаосском рынке, но и на территории соседних государств и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Президент с этим согласился.

В отдельных сферах у нас есть опыт сотрудничества. Можно сказать, что мы только в начале пути. Нам еще предстоит сделать многое, чтобы вывести наши отношения на самый высокий уровень, который у нас сегодня существует с соседними с Лаосом государствами. Мы полны решимости в Беларуси сделать все необходимое, чтобы в течение ближайшего времени и наш товарооборот, и наши политические, дипломатические контакты были подняты на высокий уровень интенсивности.

Тюммали Сайнясон:

У нас состоялась обстоятельная беседа и обмен мнениями. Встреча проходила в дружественной атмосфере. В центре внимания на переговорах было не только расширение взаимодействия в торгово-экономической сфере, но и активизация контактов на уровне местных властей, взаимная поддержка на международной арене и межпарламентское сотрудничество. Убежден, что то внимание, которое обе стороны уделяют развитию сотрудничества, даст хороший результат и будет приносить плоды для народов наших стран.

Тюммали Сайнясон пригласил Александра Лукашенко посетить Лаос с официальным визитом. Президент Беларуси рассказал о предстоящем празднования Дня Независимости и пригласил своего коллегу принять участие в торжественных мероприятиях.

О конкретных совместных проектах Беларуси и Лаоса говорили и в правительстве. Одним из наиболее перспективных направлений может стать создание совместного сырьевого центра. Беларусь также предлагает помощь в организации на территории этой страны медицинской службы, которая повысит эффективность работы педиатров. Кроме того, Лаос заинтересован в обновлении автобусного парка. Эту задачу может решить создание в регионе предприятия по сборке белорусского транспорта и техники.

Михаил Мясникович, Премьер-министр Республики Беларусь:

Мы в правительстве считаем, что наши министры, наши эксперты достаточно успешно поработали и подготовили целый ряд базовых документов, которые уже подписаны. Мы сегодня можем уже обсудить вопросы конкретных пилотных проектов, которые получат своё развитие благодаря принятым документам.

2 июля рабочий день главы Народно-Демократической Республики был расписан буквально по минутам. И это еще раз подтверждает неподдельный интерес страны-партнера.

Утром лаосская делегация во главе с Сайнясоном посещает белорусский Парламент. На встрече стороны обсуждают пути активизации межпарламентских отношений. Национальное собрание Беларуси налаживает тесные отношения с парламентами Юго-Восточной Азии в целом. Подписан ряд соглашений о сотрудничестве с Вьетнамом, Камбоджей и Индонезией. В таком же формате белорусские парламентарии хотят сотрудничать и с Национальным собранием Лаоса.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я хотел бы отметить, что у нас в последние годы очень интенсивно развиваются отношения с парламентами стран Юго-Восточной Азии. Это стало, в том числе, возможным и благодаря тому, что в сентябре 2011 года Парламент Республики Беларусь получил статус наблюдателя в парламентской ассамблее АСЕАН.

Тюммали Сайнясон:

Мы рассчитываем на поддержку и на глобальной, международной арене. В нашем парламенте также будет организована группа дружбы с Республикой Беларусь, работа которой будет направлена на взаимную поддержку обоих народов.

После встречи с парламентариями азиатских гостей уже ждут в Военной академии. Здесь все по-военному четко. К вузу Тюммали Сайнясон проявляет особое внимание. Сегодня хоть и в штатском, но с погонами знаком не понаслышке. Сам бывший военный. Окончил Московскую военную академию. Система подготовки кадров, учебно-материальная база, научные разработки вуза – гостей интересует все до мелочей. Здесь и новейшие образцы вооружения белорусской армии. Оптические прицелы Тюммали Сайнясон тестирует лично, сообщили в программе .

Без этой церемонии не обходится ни один официальный визит зарубежных делегаций. Так сложилось исторически, что сегодня она еще и символична. В преддверие Дня Независимости, который 3 июля отметит Беларусь, Тюммали Сайнясон возложил венок к Монументу Победы. Память защитников Беларуси почтили минутой молчания. В церемонии приняла участие рота почетного караула. А присутствие этого элитного подразделения белорусской армии всегда подчеркивает статус гостей и говорит о значимости мероприятия.

Со знакового места Лаосская делегация отправилась на «Минский автомобильный завод». В азиатскую страну отечественные большегрузы экспортируются, но поставки пока незначительные. Сейчас между заводом и одной из лаосских компаний прорабатывается вопрос по внушительным продажам белорусской техники и запчастей.

На заводе президенту Лаоса продемонстрировали автомобильные новинки. Чтобы оценить комфорт белорусского автобуса, Тюммали Сайнясон и сам прокатился в нем.

Качеством техники президент Лаоса остался доволен. Планы на перспективу стороны тоже наметили.

Виталий Гончарик, заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям ОАО «МАЗ»:

Нашу технику уже знают в Лаосе, так как мы ее поставляем через наше сборочное производство во Вьетнаме. Они видят, что это надежная и долговечная автотехника, которая идеально приспособлена под условия эксплуатации лаосского рынка.

Лаосский рынок оценивает емкость порядка двух тысяч единиц грузовой автотехники в год. В настоящее время особым спросом пользуется грузовая автотехника (самосвалы и тягачи с различной колесной формулой). Сейчас идет речь о замене автобусного парка. Мы видим большую перспективу в поставке пассажирской автотехники.

Встречи 2 июля еще не завершают программу официального визита Тюммали Сайнясона. Планируется, что 3 июля президент Лаоса примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Независимости Беларуси, сообщили в программе .