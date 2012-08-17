Теракт, совершённый Андерсом Брейвиком, можно было предотвратить. Глава полиции Норвегии ушёл в отставку

Новости Норвегии. Глава полиции страны – Ойстен Мэланд – покинул свой пост после обнародованного доклада официальной комиссии по делу Андерса Брейвика. В документе говорится, что теракт, в результате которого погибли 77 человек, можно было предотвратить, сообщает ctv.by со ссылкой на Reuters.

Ойстен Мэланд, глава полиции Норвегии:

Если министерство и другие политические власти не прояснят этот вопрос однозначно, для меня будет невозможным продолжать работу.

В докладе жестко раскритикованы действия полиции и спецслужб. Комиссия сделала вывод, что в системе безопасности страны слишком много «слабых мест». Тон документа заметно отличается от предыдущего доклада полиции, в котором было сказано, что дежурные офицеры выполняли свои обязанности «без колебаний».

В документе раскрыто новое обстоятельство дела: двое местных полицейских первыми вышли на берег озера, но вместо того, чтобы найти лодку и переправиться на остров, решили подождать, пока к ним присоединятся более подготовленные коллеги. Если бы стражи порядка действовали не так медленно, то можно было бы избежать человеческих жертв.

Сам Андерс Брейвик признает факт убийств, но отрицает, что совершил преступление. Суд над ним продлился 10 недель и закончился в июне. Приговор должен быть объявлен 24 августа.

При вынесении приговора коллегия в составе пяти судей должна также принять решение о вменяемости Брейвика. В результате выяснится, будет ли он приговорен к длительному сроку наказания или будет направлен в охраняемую психиатрическую клинику.

Убийства, совершенные Брейвиком, считаются самым тяжелым актом насилия в Норвегии со времен Второй мировой войны. Они вызвали общенациональные дебаты о толерантности и демократии в стране.