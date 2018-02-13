«Обстановка еще очень далека от благоприятной». Президент призвал не останавливаться на достигнутом в вопросах внутренней безопасности

Новости Беларуси. О внешних и внутренних вызовах, о национальной и региональной безопасности говорили 13 февраля во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые с середины прошлого века мир находится в шаге от глобального противостояния, заявил Президент, общаясь сегодня с руководителями силовых структур. Это и ядерная угроза, и наращивание военного потенциала у наших соседей. А потому слова «безопасность», а точнее «коллективная безопасность» приобретают новое звучание. Евгений Горин продолжит. За 2017 год в мире не удалось погасить ни одного из существующих вооруженных конфликтов. Возникают не только новые горячие точки, но и политические конфликты между странами. Из этого надо делать выводы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Впервые с середины прошлого века мир находится в шаге от возникновения глобального противостояния с самыми непредсказуемыми последствиями. Нас очень беспокоит спекуляция некоторых стран на тему ядерного оружия, милитаризации Восточно-Европейского региона, а также беспрецедентное наращивание военного потенциала наших стран-соседей. Это касается как увеличения численности их вооруженных сил, так и расходов на оборону. По-прежнему с тревогой воспринимается развитие ситуации у нашего ближайшего южного соседа. Беларусь продолжает обеспечивать необходимые условия для проведения регулярных заседаний трехсторонней контактной группы. В 2017 году состоялось почти 30 таких встреч. Полагаю, что, несмотря на различные и достаточно неожиданные заявления (для общественности, может быть, неожиданные, для меня – вполне ожидаемые заявления), реальной альтернативы этой переговорной площадке на сегодняшний день не существует.

На национальную безопасность сегодня тратятся десятки и даже сотни миллиардов долларов. Потому что скупой здесь не просто платит дважды, а рискует вовсе исчезнуть. Александр Лукашенко:

Мы очень серьезно в ОДКБ недооцениваем опасность той ситуации, которая складывается. Россия сама по себе модернизирует вооруженные силы. Мы что-то пытаемся вместе с другими членами Совета безопасности вооружаться, модернизироваться и так далее. Каждый сам по себе. Основное бремя ляжет на Российскую Федерацию по защите нашего общего пространства. Но серьезного понимания у руководства России сегодня о том, что надо на наиболее опасных направлениях нашей общей совместной обороны укреплять национальные вооруженные силы – Беларуси, Казахстана, Армении, других стран, – такого понимания нет. И это очень больно может аукнуться. Я не в том плане, что мы требуем каких-то денег на какие-то мероприятия. Но надо понимать, что, допустим, Беларусь является основным форпостом, в том числе и Российской Федерации, на западном направлении. А здесь сегодня наиболее опасное направление. Хотя и концентрация негативных явлений в Афганистане не может успокаивать нас и на южном направлении. Поэтому в этом отношении нам серьезнейшим образом, по крайней мере, после президентских выборов в России, нужно подумать и принимать решение. Нам нужно серьезнейшим образом не просто модернизировать наши вооруженные силы, а надо совершенствовать и более активно приспосабливать к возможным боевым действиям. Возможным. Исходя из опыта ведения войн и конфликтов в современное время. Постоянная бдительность – такова цена свободы. Тот, кто не захочет кормить свою армию, будет кормить чужую – старая, но все еще работающая истина.

Александр Лукашенко:

В армию поставляются новейшие разработки отечественного и мирового военпрома, организуется интенсивная боевая подготовка. Конечно, все это стоит больших денег. Правительству следует внимательно соотносить необходимое и возможное. Однако и перебоев в финансировании Вооруженных Сил быть не должно, особенно в отношении вооружения и оснащения. При этом задачей Минобороны является приобретение самого необходимого, распределение средств с максимальной эффективностью и недопущение «размазывания» денег. Предупреждаю Министра обороны, что все, что есть в армии, начиная от стрелкового оружия, бронетехники и заканчивая летательными аппаратами и ракетами, должно быть в идеальном состоянии. Жалобы на то, что где-то шестеренки в танке не хватает, или в БМП, БТР-е где-то ствол поцарапан, не принимаются. Вы должны быть настоящими хозяевами и беречь это имущество. Это сегодня недешево стоит.





Белорусская оборонная промышленность в последние годы демонстрирует настоящие чудеса. За невероятно короткий срок наши оружейники создали даже новую отрасль – ракетостроение. А экспорт продукции отечественного военпрома перевалил за миллиард долларов. Беларусь сегодня в двадцатке крупнейших мировых производителей и экспортеров оружия. Александр Лукашенко:

Предприняты достаточно жесткие, но своевременные меры по развитию белорусского ВПК. К настоящему времени в Беларуси удалось создать креативный кластер в лице генеральных конструкторов и специалистов военных производств. Предупреждаю, чтобы это было не просто заявление. Мы этот вопрос изучим, насколько креативен этот кластер.

Фраза «воинская дисциплина» в гражданской жизни обозначает безукоризненное соблюдение правил и законов. В армии эта максима должна быть естественным состоянием дел. Чистоплотность, организованность людей, которые защищают отечество – тема для Александра Лукашенко не рядовая. Александр Лукашенко:

Случаи неуставных взаимоотношений и другие нарушения – это те явления, о которых мы, казалось бы, должны были давно забыть. Чем занимается идеологическая и воспитательная вертикаль в военном ведомстве? По всей видимости, соответствующие руководители закрылись бумагами, формализмом и давно устаревшими формами работы. Это точно так. Вопрос к органам прокуратуры. Почему система разворачивается только после чрезвычайных происшествий. Как будет в дальнейшем обеспечиваться соблюдение законности в воинских коллективах? Думаю, нашей Генеральной прокуратуре и прокуратуре вообще пора уже от эпизодических заявлений в СМИ переходить к более системной работе. Требую от военного ведомства незамедлительно усилить идеологическую работу, в том числе информационную. Пока это у вас не получается. Отмечу, что и освещение учений «Запад-2017» в СМИ поначалу было организовано неудовлетворительно.

В равной степени необходимая информационная поддержка должна вестись и в теме строительства Белорусской атомной станции. Безопасность – это защита и от фейковых новостей. Кстати, цифры совершенных в стране преступлений говорят о положительной динамике. Преступность снижается, за последние 10 лет – в два раза. Растет раскрываемость правонарушений. Улучшились обстановка на улицах городов и на селе. Это не повод для самоуспокоения – посыл Президента.

Александр Лукашенко:

Обстановка еще очень далека от благоприятной. В год совершается более 86 тысяч преступлений и около 3000 дорожно-транспортных происшествий. Ежегодно от этого гибнет тысяча человек. Это слишком много! На пожарах гибнет практически втрое меньше людей, чем 10 лет назад – в том числе детей меньше в 15 раз. Более чем вдвое сократилось число погибших на производстве, а находящихся при этом в нетрезвом состоянии – в четверо. Однако и 500 человек в год, погибших на пожарах – это непозволительная для нас цифра. На дорогах 1000 погибли и на пожарах 500 – 1500, как в зоне антитеррористической операции на Донбассе, даже больше. Бездействие правоохранителей порождает преступления. Восстанавливать имидж, авторитет человека в погонах потом очень сложно. На первом месте – безопасность и защита людей.

«Это же не дети простых людей, а сами крутые и их детишки». Президент об экстремалах, которые портят поля. Борьба с наркоманией, алкоголизмом, домашним насилием, конечно, должна идти, но что делается по профилактике этих антиобщественных проявлений? Александр Лукашенко:

Каким образом будет совершенствоваться профилактическая работа? И не просто разговоры, а по-мужски профилактировать надо. Как будет обеспечиваться дальнейшее снижение алкоголизации, уровня домашнего насилия? Общее повышение правосознания граждан? Мы не можем допустить, чтобы какой-то бандюган издевался над детьми в семье и над женщиной. Не можем. Этому должен быть положен конец. Делайте что хотите. Повыворачивайте им там руки и поотрубайте. Это же не дело, что дети боятся домой идти, потому что там завелся боров, который терроризирует семью. Суверенитет и безопасность – две наиважнейшие категории для полноценного развития государства. Разумеется, оно заинтересовано, чтобы и бизнес-климат в стране был благоприятным.