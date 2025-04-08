Евросоюз введёт первый пакет ответных мер против американских пошлин 15 апреля

Евросоюз введет первый пакет ответных мер против американских пошлин 15 апреля. Ожидается, что его утвердят уже на этой неделе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если в переговорах не будет прогресса, второй пакет санкций вступит в силу в мае. Накануне в Брюсселе министры торговли обсудили, как именно реагировать на действия США. Напомним, пошлины для стран еврозоны составляют 20%. Ранее Пекин ввел зеркальные меры в отношении Вашингтона. Кроме этого, Канада и Китай подали иски в ВТО.