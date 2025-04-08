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Евросоюз введёт первый пакет ответных мер против американских пошлин 15 апреля

08 апреля 2025 07:14
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Евросоюз введет первый пакет ответных мер против американских пошлин 15 апреля. Ожидается, что его утвердят уже на этой неделе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евросоюз введёт первый пакет ответных мер против американских пошлин 15 апреля-2

Если в переговорах не будет прогресса, второй пакет санкций вступит в силу в мае. Накануне в Брюсселе министры торговли обсудили, как именно реагировать на действия США. Напомним, пошлины для стран еврозоны составляют 20%. Ранее Пекин ввел зеркальные меры в отношении Вашингтона. Кроме этого, Канада и Китай подали иски в ВТО.

# Международная политика

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