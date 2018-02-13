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«Это же не дети простых людей, а сами крутые и их детишки». Президент об экстремалах, которые портят поля

13 февраля 2018 18:53
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Новости Беларуси. Укатать в грязь урожай – даже зимой случай не такой уж редкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это же не дети простых людей, а сами крутые и их детишки». Президент об экстремалах, которые портят поля-1

Только в минувшие выходные остановили любителей экстремальной езды по сельхозполю. Аграрии считают убытки, правоохранители проводят проверки, а квадроциклы на штрафстоянке. Возможная статья подразумевает штраф до 15 базовых. А мотовездеходы по своим характеристикам оказались и вовсе не предназначенными для движения.

«Это же не дети простых людей, а сами крутые и их детишки». Президент об экстремалах, которые портят поля-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В прошедшем году, несмотря на снижение количества ДТП, число погибших на дорогах практически не изменилось, а детей – увеличилось. По-прежнему аварии на дорогах случаются с участием сотрудников органов внутренних дел. О каком авторитете милиции можно тогда говорить? Вопрос один к министру – когда будет наведен порядок?

«Это же не дети простых людей, а сами крутые и их детишки». Президент об экстремалах, которые портят поля-7

Порядок, Игорь Анатольевич, во всем. Чтобы вы мне не отписывали, что там некоторые «крутяки» у нас появились. Это же не дети простых людей, а сами крутые и их детишки сегодня на квадроциклы, снегоходы и пошли по озимым, по полям. На что я обращал внимание, а вы мне отписки пишете. Отверните им головы и поотбирайте эти транспортные средства, вот и все решение вопроса.

«Это же не дети простых людей, а сами крутые и их детишки». Президент об экстремалах, которые портят поля-10

Я хочу, чтобы это мое заявление сегодня общество услышало.

«Это же не дети простых людей, а сами крутые и их детишки». Президент об экстремалах, которые портят поля-13

Валерий Козлов, заместитель начальника УВД Миноблисполкома:
Возможно, они еще до конца не сознают то, что нарушают правила дорожного движения, вступают в конфликт с законом и могут нести какие-то материальные издержки и санкции из-за того, что причиняют ущерб сельхозпредприятиям.

Подробнее о ходе совещания здесь.

# Александр Лукашенко # Автодороги Беларуси # Фотофакт # Валерий Козлов

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