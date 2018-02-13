«Это же не дети простых людей, а сами крутые и их детишки». Президент об экстремалах, которые портят поля

Новости Беларуси. Укатать в грязь урожай – даже зимой случай не такой уж редкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в минувшие выходные остановили любителей экстремальной езды по сельхозполю. Аграрии считают убытки, правоохранители проводят проверки, а квадроциклы на штрафстоянке. Возможная статья подразумевает штраф до 15 базовых. А мотовездеходы по своим характеристикам оказались и вовсе не предназначенными для движения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В прошедшем году, несмотря на снижение количества ДТП, число погибших на дорогах практически не изменилось, а детей – увеличилось. По-прежнему аварии на дорогах случаются с участием сотрудников органов внутренних дел. О каком авторитете милиции можно тогда говорить? Вопрос один к министру – когда будет наведен порядок?

Порядок, Игорь Анатольевич, во всем. Чтобы вы мне не отписывали, что там некоторые «крутяки» у нас появились. Это же не дети простых людей, а сами крутые и их детишки сегодня на квадроциклы, снегоходы и пошли по озимым, по полям. На что я обращал внимание, а вы мне отписки пишете. Отверните им головы и поотбирайте эти транспортные средства, вот и все решение вопроса.

Я хочу, чтобы это мое заявление сегодня общество услышало.