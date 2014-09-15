Обмен пленными в Украине: с обеих сторон домой вернулись еще 73 человека

Новости Украины. 14 сентября в Украине прошел очередной этап обмена военнопленными между ополченцами и силовиками. Согласно предварительной договоренности, стороны обменялись пленными в формате 73 на 73. Передача состоялась неподалеку от Донецка.

Когда произойдет следующий обмен военнопленными пока неизвестно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продолжается на востоке Украины и наблюдательная миссия ОБСЕ. По сообщениям специалистов организации, серьезных нарушений минских договоренностей замечено не было.

А тем временем в стране завершается выдвижение кандидатов на внеочередные выборы в парламент. Они состоятся 26 октября. В Верховную Раду Украины будут избраны 438 депутатов.