«Обманули!» Как живет и как готовится к выборам Венгрия после вступления в ЕС?

Новости Венгрии. Выборы в воскресенье 6 апреля ожидают венгров. Там избирают Парламент. Все последние годы Венгрия выбирает свой жизненный путь, который весьма усложнился после вступления страны в ЕС.

Татьяна Ревизоре, корреспондент программы «Картина мира»:

В моих руках – магический куб. Именно так называют эту известною во всем мире игрушку на родине ее изобретателя - венгра Эрно Рубика. Практически каждый собирал эту чудо-головоломку и знает: состыковать цветовые комбинации просто лишь на первый взгляд. Непростую задачу – уже политического характера – предстоит решить и народу Венгрии, причем, в ближайшее время.

Программу-максимум на 4 года сложила каждая партия, но какой из вариантов придется по душе электорату, тот скажет 6 апреля на участках. Кстати, Парламент изберут по новым правилам, согласно новой Конституции и новому избирательному кодексу. Статус депутата получат 199 кандидатов, это практически вдвое меньше от предыдущего состава, а поэтому и конкуренция выше.

Жители Венгрии:

Ждем от Парламента социальных изменений. Не хочется, чтобы молодежь после окончания колледжей уезжала из страны. Рабочие места нужны здесь, в Венгрии.

Я думаю, теперешний курс правительства хорош, однако стране требуется больше времени.

Самая большая проблема в том, что денег не хватает. И хотя оплата тепла и электроэнергии стала ниже, едва сводим концы с концами.

Вдали от политического эпицентра Лоранд Шуки думает о своей кампании – посевной. Хозяйство, хоть и небольшое, но для семьи временно безработного – подспорье весомое. В разговоре с нашей съемочной группой он вспоминает забытый русский язык и не забытый урок европейский.

Лоранд Шуки:

Это плохо, что мы вступили в Европейский союз, потому что я вижу, что большинство стран им нужны как рынок, потому и покупали заводы (сахарный в том числе), которые потом переставали работать..

От одного наболевшего вопроса к другому. В Будапеште у фермера живет сын уже со своей семьей и пока еще в собственной квартире. Ее придется продать, так как выплачивать долг банку уже нечем. На покупку жилья в свое время взяли кредит, тогда еще в сравнительно недорогих швейцарских франках. Но после валютных скачков и падений местного форинта счет вырос в разы.

Лоранд Шуки:

1/3 часть денег из своего кармана положили. В 2003 взяли кредит, а сейчас уже, по-моему, в два раза переплатили за квартиру и еще три раза столько же осталось. Обманули их, обманули многих людей.

Фаворитом нынешних выборов прочат правящую партию «Фидес». Ее лидер, нынешний премьер Виктор Орбан, встал у штурвала страны, когда та находилась на гране экономической бездны. Кризис, поглотивший Европу, особенно остро ощутили здесь, в Венгрии. Массовая безработица, растущий госдолг. В объятиях Евросоюза республика потерпела крах. Требовались решительные меры.

Тибор Дябронка, президент МКПП «Деловой клуб СНГ–Венгрия»:

Чтобы работать эффективно и успешно, нужно государственное вмешательство. Особенно в кризисной ситуации надо управлять страной сильными руками. Я так думаю, что последние годы народ стал лучше жить.

Футбол и политика. Эти две сферы у венгров - излюбленные темы для дискуссий. Наш попутчик Донте не исключение. За двенадцать лет работы в такси он выучил английский. С работой, признается, повезло. Столица Венгрии – одна из туристических столиц Европы.

Донте Отте Лайоф, таксист:

Мне сейчас нормально живется, чувствуется, что последние четыре года правительство было занято делом... Работа есть и заработок стабильный.

Меры, на которые пошло правительство Виктора Орбана, иначе как реанимационными и не назовешь. За четыре года проходит больше реформ и создается больше законопроектов, чем за последние двадцать лет. Новая Конституция, закрепляющая традицинную семью и христианские ценности, национализация Центробанка и частных пенсионных фондов. Страна не отказалась от родного форинта в поддержку всеобщего евро. И, наконец, последняя капля: МВФ требовал сократить бюджетные расходы за счет бюджетников, но Орбан ввел так называемый «налог Робин Гуда» для транснациональных компаний и тем самым снизил нагрузку на население. Этого не мог не заметить Брюссель. Строптивое поведение маленькой страны вызвало недовольство и в Вашингтоне. Встал даже вопрос о том, чтобы лишить Венгрию права голоса в ЕС.

Дюла Матэ, заведующий внешнеполитическим отделом газеты «Magyar Hirlap»:

С Конституцией не было проблем до того момента, пока Орбан не дал новые налоги на банки, крупные фирмы, которые в Венгрии. После этого сразу здесь заметили, что у нас с Конституцией что-то не получается. Брюсселю тоже надо понять, что правила игры должны быть одинаковы: и для Венгрии, и, скажем, для Германии. Украинцы вышли на Майдан, потому что думают, что, войдя в ЕС, будут ездить, куда угодно по всей Европе, будет зарплата, как у австрийского рабочего. Мы уже больше 10 лет члены ЕС, видим, что ничего подобного нет. Неслучайно сейчас большинство венгров говорит, что нам, возможно, лучше было бы без ЕС.

Об обратной стороне евроинтеграции журналист Дюла Матэ рассказывает не без боли. Венгерские производители хотели заполнить рынок Европы, но той оказались нужны лишь потребители. Впрочем, нельзя и сказать, что ЕС не поддержал Венгрию. Правда, поддержал он так, как посчитал нужным себе. Брюссель выделил стране средства на производства пшеницы и кукурузы, но на венгерской земле гораздо лучше растут те же помидоры. Вот и выходит, в последние годы экономика Венгрии развивалась скорее вопреки.

Иштван Лепшени, генеральный директор Венгерского филиала концерна по производству тормозных систем:

За 4 года, допустим, мы построили новый завод. Для построения нового завода наше правительство обеспечивает субсидии. Это тоже показывает, что правительство обращает внимание на те заводы, которые хотят развиваться, которые интегрированы в Венгрии.

Предприятие, которым руководит Иштван Лепшени, поставляет тормозные системы для белорусских грузовиков. Экономический тандем, делится бизнесмен, планирует расширять. Кстати, не только он. Для тех венгерский компаний, которые больше ориентированы на восток, чем на запад, наша страна – партнер перспективный.

Инвест-агент Беларуси в Венгрии Ени Фаллер отмечает, в последнее время сотрудничество получило новый импульс. В сельском хозяйстве, строительстве, фармацевтике.

Ени Фаллер, директор консалтинговой компании, инвестиционный агент Беларуси:

Интерес к Беларуси очень возрос за последние 2 года. Во-первых, законодательсто, во вторых, политическая стабильность, в-третьих, работаю с Беларусью 3-4 года и вижу профессионализм госаппарата.

К слову, по итогам 2013 года белорусско-венгерский товарооборот составил более $200 млн. При этом возрос белорусский экспорт. Особенно здесь ценят наши трактора. За качество и простоту в управлении. С января – более 300 контрактов, а в 2013 почти 500 покупок. Наш «Беларус» занял 35% венгерского торгового поля. Тракторист Шандор Тот второй десяток лет тестирует наш продукт, признается, была бы ферма, взял бы такого белорусского помощника.

Шандор Тот, тракторист-ремонтник:

Белорусский трактор – лучший. Я не видел надежнее моделей. Обязательно бы взял в хозяйство.

Несмотря на социальные реформы, одна из важных – сокращение коммунальных платежей: большинство венгров живет от зарплаты до зарплат.

Двухлетнему Гэргу можно только позавидовать. Мальчик только учится считать на пальцах, и даже не догадывается, какую арифметику освоили его родители. В Будапешт молодая семья переехала пять лет назад. Квартиру взяли в кредит. Работают оба, но где угонишься за растущими ценами!

Эдина Шкопер:

Мы бы хотели завести второго ребенка, но пока не решаемся. Цены растут, а зарплата практически такая же. Хорошо, что у нас с мужем есть работа, ведь найти ее проблема

Несмотря на то, что безработицу удалось снизить, точку на этой проблеме ставить еще рано. В поисках лучшей жизни молодежь уезжает из страны. Более трехсот тысяч венгров отправились на заработки за рубеж. На родине безработных привлекают к работам общественным. Правда, на вырученные деньги едва ли прокормишь семью.

Дьюола Тюрмер, председатель Венгерской рабочей партии:

В Венгерской Конституции написано, что Венгрия — социальное государство, что существует и в Беларуси. Тем не менее, я думаю, что в ежедневной практике белорусской жизни гораздо больше социальных моментов, чем в Венгрии. Мы высоко ценим героизм белорусского народа, тот политический курс, который проявили в Беларуси. Я часто бываю в Беларуси, могу подтвердить, что белорусский народ сейчас живет во многом лучше, чем многие соседние государства. Конечно, и ЕС, и НАТО не нравится, если кто-то не подчиняется тем идеям, тем стремлениям, которые они высказывают.

Рабочая партия, которую возглавляет Дьюола Тюрмер, также примет участие в выборах. Кстати, интрига сохраняется по-прежнему. Займет ли правящая «Фидес» две трети в Парламенте или часть мест перехватят левые силы? Ровно за неделю до дня голосования в Будапеште на проправительственный митинг собралось 450 тысяч человек. Для 10-миллионной страны это явный показатель народной симпатии.

Татьяна Ревизоре, корреспондент программы «Картина мира»:

На улицах Будапешта спокойно. Сейчас город живет во вполне привычном режиме и готовится к главному выбору. Выбору 6 апреля, в котором хочется быть уверенным.