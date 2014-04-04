Новости России. Беларусь приняла на себя внеочередное председательство в СНГ. Такое решение было принято 4 апреля во время встречи министров иностранных дел стран Содружества в Москве.

Глава нашего внешнеполитического ведомства Владимир Макей подчеркнул, что Беларусь выразила готовность выполнять функции председателя в связи с отказом украинской стороны. В числе приоритетов – укрепление добрососедских отношений на пространстве СНГ.

Белорусская сторона намерена уделять особое внимание координации деятельности отраслевых органов СНГ, выполнению договора о зоне свободной торговли.

Кроме того, на встрече стало известно, что Заседания советов глав государств и глав правительств СНГ в 2014 году пройдут в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Кизима, доктор политических наук, заведующий кафедрой Международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Много было сделано в прошлом году под белорусским председательством. Соглашение по инновационному сотрудничеству наполнилось конкретными проектами. Также, несомненно, большой вклад в развитие экологии внесет подписанное соглашение о совершенствовании экологических вопросов в рамках СНГ. Исходя из того, что действительно это был успех, успех, подчеркнутый заявлениями вышестоящих лиц СНГ и глав государств, конечно же Беларусь может продолжать развивать успешное председательство.