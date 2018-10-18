О соглашениях с ЕС, экспорте и зарубежных визитах: Президент провёл рабочую встречу с Владимиром Макеем

18 октября во Дворце Независимости говорили о соглашениях с ЕС, экспорте и визитах. Александр Лукашенко провёл рабочую встречу с министром иностранных дел Владимиром Макеем.
18 октября во Дворце Независимости говорили о соглашениях с ЕС, экспорте и визитах. Александр Лукашенко провёл рабочую встречу с министром иностранных дел Владимиром Макеем.
Он проинформировал Президента о состоянии отношений с Евросоюзом и о работе над совместными документами. Это соглашения об облегчении визового режима и реадмиссии.
Затронуты и другие вопросы внешнеэкономической деятельности. Александр Лукашенко подчеркнул, что к работе должны подключиться все – регионы, отраслевые министерства и руководители загранучреждений. Каждому по итогу будет дана персональная оценка.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Было отмечено, что тенденция по росту экспорта сохраняется. По итогам года мы, конечно же, выйдем на положительный результат. Правда, идёт некоторое замедление темпов роста экспорта. Но в целом мы ожидаем положительные результаты по итогам года. Президентом было особо обращено внимание на то, чтобы напрягали все – и регионы, и соответствующие отраслевые министерства, конечно же, руководители загранучреждений. И по итогам года каждому будет дана оценка персонально.
Кроме того, шла речь и о графике международных визитов. Детально обсудили предстоящий Форум регионов Беларуси и Украины. Ожидается, что его итогом станет подписание контрактов на несколько десятков миллионов долларов. Александр Лукашенко поручил провести мероприятие на высочайшем уровне.
Также Владимир Макей доложил главе государства о подготовке встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Участие в этом международном форуме в Минске уже подтвердили ряд высокопоставленных лиц.