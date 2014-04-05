«О генеральной репетиции Президентских выборов», белорусских депутатах с гражданством РФ и мужском шовинизме. Интервью с главой ЦИК Лидией Ермошиной

Белорусским сенаторам отчиталась глава Центризбиркома Лидия Михайловна Ермошина о проведении выборов в местные Советы, которые завершились. Но избирателям тоже интересны закулисные события, закулисные факты этих неприметных выборов. И с этой целью мы пригласили Лидию Михайловну в студию программы «Картина мира» с Юрием Козиятко. Она обещает ответить на все вопросы честно и напрямую.

Юрий Козиятко:

Лидия Михайловна, здравствуйте!

Лидия Ермошина:

Здравствуйте!

Юрий Козиятко:

Выборы в местные Советы, как правило, самые незаметные, самые бесконфликтные. И самые безальтернативные: мы знаем, что в сельской местности, как правило, 1 кандидат на 1 место! От чего это?

Лидия Ермошина:

Да, это так. Тем не менее, я могу сказать, что у нас есть одна жалоба, которая касается сельской местности, где ведется действительно жесткая борьба за место председателя Совета! И до сих пор страсти не утихли!

Юрий Козиятко:

Сам с собой!? (улыбается)

Лидия Ермошина:

Нет! за него борется группа поддержки, причем утверждают, что это просто местный Робин Гуд! Я, правда, не могу понять: он что, до этого участвовал в некоем промысле незаконном?! Тем не менее, такая борьба идет.

Юрий Козиятко:

А конкурс по стране какой средний?

Лидия Ермошина:

Один и два, к сожалению. Но в сельской местности повсеместно - один и ноль: то есть вообще практически без второй альтернативы.

Юрий Козиятко:

Нет политической борьбы! Может, от того, что в этом году даже открыток не было?! Я как только ни заглядывал в почтовый ящик - нет приглашения! Думал, может что-то изменилось? Может, на какой-то другой участок нужно идти голосовать? Почему не было в этом году приглашений?

Лидия Ермошина:

Вообще-то приглашения были и должны быть! Не просто приглашения, но еще с информационным материалом о кандидатах, которые идут по вашему избирательному округу.

Юрий Козиятко:

(показывает жестом, что ничего такого не было)

Лидия Ермошина:

Вы знаете, я боюсь, что это была погоня за экономией: наверное, тиражи приглашений были изрядно уменьшены местными избирательными комиссиями. В связи с этим, может быть, какая-то часть избирателей не получила приглашения. Это очень плохо, потому что это, по сути дела, ставит крест на всех тех начинаниях, которые были осуществлены путем изменения избирательного законодательства! А именно: избирательные комиссии не только приглашают на избирательные участки, но и информируют о кандидатах.

Юрий Козиятко:

Так что? Скажите, вот часто в последнее время до руководителей предприятий доводят показатели по экономии. Теперь и до Центризбиркома, до выборов показатели по экономии?!

Лидия Ермошина:

Абсолютно нет! Более того, просто не знаю, каким образом пресечь эти попытки экономить! Почему? Потому что в выборах все и так рассчитано, вплоть до миллиметра.

Мы, скажем так, были лучшего мнения о тех, кто проводит выборы внизу, по крайней мере, о их бескорыстии. Все-таки захотелось немного денег сэкономить...

Юрий Козиятко:

(подозрительно) Что значит «бескорыстие»? Премию получили за это?

Лидия Ермошина:

Ну, разумеется!

Юрий Козиятко:

Или Вы намекаете, что эти деньги куда-то...? (улыбается, показывает взглядом в сторону)

Лидия Ермошина:

Нет, они пошли на премирование! (усмехается)

То есть, тоже все в открытую. Но, скажем так: не те были поставлены цели и задачи.

Юрий Козиятко:

Но, тем не менее, 77% проголосовало. Это много! Не так, как в Северной Корее (улыбается), не так, как в Советском союзе... Но много!

Лидия Ермошина:

Если взять местные выборы четырехлетней давности, то там приблизительно такая же явка, ну, может быть, несколько процентов меньше. Поэтому я думаю, что это все-таки те титанические усилия, которые вкладывают власти на местах, прежде всего, власти по месту учебы, администрация учебных учреждений очень старается, чтобы все студенты посетили избирательные участки. По месту работы, прежде всего, бюджетные учреждения. Ну и, конечно же, по-прежнему, спасает и вытягивает село. Благодаря селу, где явка почти стопроцентная, вся страна выходит на такой высокий уровень.

Юрий Козиятко:

В эти дни прошли местные выборы еще и во Франции, в Турции (там явка была меньше). Давайте посмотрим, как эти выборы прошли, и, может быть, сравним с нашими.

***

Во Франции муниципальные выборы прошли в два тура. На избирательные участки по всей стране для голосования были приглашены 45 млн французов. Однако выборы были отмечены рекордно высокой неявкой. Например, во время первого тура, согласно эксит-поллам, более 35% избирателей предпочли остаться дома, а в некоторых ключевых регионах, как, например, в Париже, этот показатель вплотную приблизился к 40%.

Недовольные политикой президента Франсуа Олланда граждане Франции голосовали за правых и ультраправых.

Социалистам удалось удержать столицу Франции, но прежнего мэра сменит первая в истории Парижа женщина-мэр Анн Идальго.

В Турции в прошедшие выходные выбирали губернаторов провинций, мэров, руководителей муниципалитетов, сельских и районных старост и членов сельсоветов. Голосование не обошлось без кровопролития.

Оппозиционная Народно-республиканская партия, набравшая чуть больше 27% голосов, потребовала пересчитать бюллетени в Анкаре, Стамбуле и Анталье.

Сами выборы проходили в накаленной до предела обстановке - в драках за кандидатов в день голосования погибли восемь человек, еще 14 получили ранения. После выборов перед зданием ЦИК в Анкаре собралось около восьми тысяч человек, требовавших решения избиркома о пересмотре результатов. Местная полиция с демонстрантами церемониться не стала и разогнала митингующих с помощью водомётов.

***

Юрий Козиятко:

О женских победах на выборах мы поговорим чуть позже. А начнем с Турции, с этого кровопролития. Еще раз скажу - у нас бесконфликтные достаточно выборы: нет каких-то жертв или массовых волнений! Но жалобы хотя бы какие-то были или нет? Много было жалоб?

Лидия Ермошина:

Жалоб было достаточно. Я могу сказать, что в ЦИК обратились около 1000 граждан по самым разным вопросам. Правда, за весь период избирательной кампании. По итогам выборов можно говорить о где-то 150 жалобах.

Юрий Козиятко:

Так, а кто жалуется? Обычно мы привыкли, что оппозиция у нас жалуется. Кандидат от оппозиции.

Лидия Ермошина:

Ну, так оно есть и на данный момент. У нас, правда, не было четко обозначенных кандидатов от оппозиции, потому что у нас политические партии, особенно оппозиционные, в этот раз выдвигались в основном путем сбора подписей.

Юрий Козиятко:

А те, у кого возникли проблемы? Там с Лебедько какая-то проблема была? С лидером ОГП?

Лидия Ермошина:

Ну это было раньше.

Лебедько, по сути дела, не смог участвовать в выборах с самого начала. Почему? Потому что обычная тактика оппозиционных партий, которая применялась ранее и которую мы ликвидировали именно потому, что она применялась ранее: выдвигаться по огромному количеству избирательных округов, хотя избираться можно только по одному. Почему? Потому что по 15 избирательным округам указанное лицо может ходить по квартирам и всячески «окучивать» избирателя. Но пришли к выводу, что, наверное, это делать не надо и нужно действовать по честному: один кандидат - один избирательный округ, тем более избираться он сможет по одному только. Ну вот оппозиционные наши политики, очевидно, не учли эти изменения в избирательное законодательство, поэтому пролетели по всем...

Юрий Козиятко:

Плохо читают закон или это какие-то тайные решения были? (усмехается)

Лидия Ермошина:

А кто его знает, может, это намеренная провокация?

Но, скорее всего, я думаю, плохо читают закон. Просто-напросто изменений было достаточно много и они просто до этого не дошли.

Юрий Козиятко:

А еще одна интересная деталь. Депутатами стали граждане России! Это нормально, когда граждане другой страны становятся депутатами? (спрашивает с улыбкой и сомнением)

Лидия Ермошина:

Нормально! Это полностью соответствует евростандартам. На территории ЕС постоянно проживающие граждане участвуют в местных выборах на территории друг друга.

Юрий Козиятко:

Мы настолько сблизились с Россией (или пытаемся, или стремимся сблизиться, особенно после событий в Украине!), что я не удивлюсь, что и депутатов в Парламент будем избирать от России! Изменив законодательство. Это возможно или нет в будущем?

Лидия Ермошина:

Ну, пока нет. Во-первых, это противоречит Конституции Республики Беларусь, как и Конституции РФ.

Юрий Козиятко:

Местные Советы - не противоречат! А в Парламент....

Лидия Ермошина:

У нас, правда, там есть, что в соответствии с международными договорами могут расширяться некоторые полномочия. Поэтому, конечно, есть определенные противоречия Конституции и в отношении местных выборов, но это было политическое решение, основанное на международном договоре и соответствующей международной практике.

Юрий Козиятко:

А граждане Беларуси участвуют в выборах в России?

Лидия Ермошина:

Только на правах избирателя, избираться они не могут.

Юрий Козиятко:

Нет паритета! Как - они здесь избираются, а мы - нет!

Лидия Ермошина:

Давайте не будем забывать, что в Российской Федерации депутаты местного уровня сплошь и рядом - это освобожденные должности. Это уже чиновники! А чиновник всегда должен быть гражданином этой страны. У нас же все депутаты местного уровня, кроме председателей, не освобожденные, т.е. люди не получают за это зарплаты и не являются чиновниками. Поэтому никаких ограничений нет, если только гражданин РФ не пожелает стать председателем Совета. Вот тогда ему придется менять гражданство, т.е. принимать белорусское.

Юрий Козиятко:

Давайте, от россиян - до парижан! На вашу любимую тему!

Вот мы смотрели сюжет - впервые мэром Парижа стала женщина. И Вы всегда ратуете за то, чтобы больше женщин получили депутатские мандаты!

И даже выступая в Совете Республики (я слышал своими ушами!), не в кулуарах, а с трибуны Совета Республики Вы сказали : «Это мужской шовинизм!». (усмехается)

Лидия Ермошина:

Абсолютно верно. Причем, понимаете, мужской шовинизм у нас в чем проявляется? Давайте посмотрим сельские Советы — 46 или больше 50% женщин. То есть низовой уровень - пусть бабы работают: и коня на скаку, и горящая изба — все им предоставлено будет. Как только областной Совет — меньше 20%. Вот это и есть мужской шовинизм: чем выше статус, все мужикам достается! Ниже, там, где вкалывать надо — пожалуйста, мы вас ждем, прекрасные леди!

Юрий Козиятко:

Вы знаете главные постулаты мужского шовинизма? «Мужик всегда прав, все бабы - дуры!» Так? (усмехается)

Вы же опровергает это!?

Лидия Ермошина:

Абсолютно! Я это даже комментировать не могу в силу того, что любой постулат [из перечисленных] не требует ни подтверждения, ни опровержения.

Юрий Козиятко:

Интересная все-таки тема. Вы - женщина в политике, активная такая женщина! Но это же феминистки говорят о мужском шовинизме! Лидия Михайловна, вы - феминистка?

Лидия Ермошина:

Боже упаси! (делает жест неприятия) Я просто не выношу эту категорию женщин!

Я вообще считаю, что гордиться тем, что ты - женщина или мужчина — нелепо! Это [все равно, что просто] гордиться тем, что ты вообще человек!

Всегда нужно, чтобы в обществе существовало, скажем так, воздаяние по заслугам. Я так считаю, что женщин в определенных местах просто-напросто задвигают, затирают, особенно там, где касается более высоких портфелей.

Юрий Козиятко:

Лидия Михайловна, я вот припоминаю: пару лет назад (по-моему, во время Президентских выборов) Вы говорили: «Место женщины на кухне! (показывает жест «указующий перст») И нечего им в политику или по площадям шляться!».

Лидия Ермошина:

Не правда! Это были совершенно разные вещи. Я за то, чтобы женщина, как вообще любой человек, всегда участвовала в цивилизованной политике, в официальных рамках. Я имела в виду, что женщина не имеет право участвовать, как мать, как женщина, как опекун несовершеннолетних детей зачастую, вообще как хранитель очага, в тех мероприятиях, которые являются социально-опасными, которые грозят ее личной безопасности и обществу. Поэтому я говорила, что женщины не по площадям ночами шастают, а дома борщ варят.

Юрий Козиятко:

Но у нас же нет «стеклянного потолка»! Это в США в 1980 годы было такое понятие «стеклянный потолок», когда женщина продвигалась до какого-то потолка, видела, что там есть еще дальше высоты, но ее не пускали. Вы - руководитель Центризбиркома, Ермакова Надежда Андреевна возглавляет Национальный банк, Щеткина — министр, можно еще перечислить еще большое количество...!

Лидия Ермошина:

Много. И все равно - это, скорее, исключение, чем правило.

Юрий Козиятко:

То есть, Вы хотели бы, чтобы наоборот, чтобы было 3 мужчины, остальные - женщины?! (улыбается)

Лидия Ермошина:

Нет! Боже упаси! Это испортит психологическую экологию коллектива. Вообще лучше, конечно, когда мужик возглавляет организацию. Он все-таки более объективен, более оторван от коллектива в целом, может быть, находится над схваткой. Женщина более субъективна, ей всегда нужно знать, что же происходит внутри, какие сплетни бродят, какие слухи, течения, движения. И это всегда, наверное, не на пользу, потому что это делает руководителя частью этой закулисной борьбы. Так бывает, к сожалению.

Юрий Козиятко:

Расскажите какой-нибудь анекдот про выборы.

Лидия Ермошина:

Самый классический анекдот о выборах.

Советские годы. Идут выборы. На избирательном участке мечется избиратель и говорит:

— Мне может сказать кто-нибудь, кого мы здесь сегодня выбираем?!

В это время отделяется от стены человек в сером костюме и говорит ему:

— Вы что, не знаете, товарищ, что у нас выборы тайные?!

Юрий Козиятко:

(смеется) Но эти времена уже прошли!

Лидия Ермошина:

Да, эти времена уже прошли... Почему? У нас иногда бывают такие «тайны». Вот у вас — листовку мне прислали. Тоже полностью «тайные»!

Юрий Козиятко:

(смеется) Говорят, что выборы в местные Советы — это генеральная репетиция Президентских выборов, которые должны состояться в следующем году.

Лидия Ермошина:

Это только с точки зрения избирательных технологий! Работа избирательных комиссий, активность избирателей и так далее. А по сути, это совершенно разные избирательные кампании.

Юрий Козиятко:

Может быть, не репетиция!? Репетиция предполагает сценарий какой-то. (улыбается)

Это рекогносцировка - [с целью] изучить! (показывает руками)

Лидия Ермошина:

Сценарий прописан в избирательном кодексе. Не надо никаких сценариев!

Что же касается, так сказать, политического климата, той интонации, которая может сложиться, в принципе, это самое главное.

Чем писатель бездарный от хорошего писателя отличается? Он отличается интонацией, обаянием. То есть у одного она есть, а у другого ее нет. Так и эти две кампании, они отличаются полностью интонацией, поэтому там, конечно же, и отношение избирателя будет другим. Здесь оно было тоже достаточно патриотичным благодаря этим негативным внешним событиям, особенно в Украине. Но здесь будет действительно реальная борьба за власть!

Юрий Козиятко:

А что Вы называете негативными событиями в Украине? Майдан или Крым, референдум в Крыму, — это негативное или позитивное?

Лидия Ермошина:

Я только Майдан считаю. Это первоисточник всей этой украинской трагедии, потому что это - трагедия.

Юрий Козиятко:

Вы же большой специалист по проведению, в том числе и референдумов. Референдум в Крыму - законный с Вашей точки зрения?

Лидия Ермошина:

С точки зрения, легитимный ли он, с точки зрения свободоизъявления — абсолютно, 100%, и это видно невооруженным глазом! Никакие статисты ни за какие деньги не способны сыграть такую эйфорию, воодушевление, которое мы видим, по крайней мере, на телеэкранах!

С точки зрения соответствия Конституции украинской, ну, наверное, нет, потому что ни одна страна не заложит себе в Конституцию бомбу, то есть возможность взять и разорвать. Вот СССР заложил — в 1991 году все это и произошло!

Здесь нужно все-таки исходить из тех фактических событий, которые произошли. Об этом и Глава государства сказал: де-факто, присоединение данной территории произошло.

Юрий Козиятко:

Прецеденты были! Югославия бывшая...

Лидия Ермошина:

Без вопросов! После Косово уже никто ничего не может сказать вообще никому.

Юрий Козиятко:

Но мы наблюдателей не отправляли на референдум.

Лидия Ермошина:

Нас никто не приглашал. Российских, кстати, наблюдателей со стороны ЦИКа я тоже не видела.

Юрий Козиятко:

На выборы президента Украины мы будем отправлять наблюдателей?

Лидия Ермошина:

Это все зависит от того, будет ли приглашение.

Юрий Козиятко:

Нас это интересует?

Лидия Ермошина:

(Задумалась) Я думаю, что это все-таки вопрос адресован не мне, а Министерству иностранных дел. Если это и может интересовать, то в плане дальнейшего развития взаимоотношений.

Юрий Козиятко:

Спасибо, Лидия Михайловна. Мы немножко вышли за пределы вашей компетенции, когда, наверное, начали говорить о выборах в Украине. Я вижу у Вас такая заминка произошла. (делает «жест понимания»)

Спасибо, но о выборах в Беларуси Вы ответили честно, искренне и абсолютно интересно!