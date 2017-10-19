О чем говорили Александр Лукашенко и Херардо Суарес Альварес и что увезет из Беларуси домой кубинский посол?

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко рассчитывает в ближайшее время совершить визит на Кубу. Об этом глава государства заявил 18 октября на встрече с послом этой страны, который завершает свою дипмиссию в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общение прошло в очень теплой атмосфере, ведь Александр Лукашенко немало говорил о личных и дружеских отношениях, связывающих две страны.

Херардо Суарэс Альварес во Дворце Независимости по особому случаю: его миссия в Беларуси подходит к концу. Чуть позже он признается журналистам, что увезет с собой из страны прежде всего тепло, несмотря на осеннюю погоду. Речь, конечно же, о теплоте в сердцах. Воспоминания о годах, проведенных здесь, навсегда останутся и в памяти, и в доме дипломата. Отношения двух стран он назвал зрелыми. А Президент Беларуси на встрече затронул не только экономические обязательства, но и личные, дружеские. В ближайшее время Александр Лукашенко хотел бы посетить Кубу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас установились неплохие (и в сфере экономики) отношения, в политике у нас вообще нет никаких проблем. У нас единые взгляды на мировую повестку дня. У нас практически нет расхождений по вопросам, которые входят в эту повестку дня. Я хотел бы вас просить, чтобы Куба, как она нас поддерживает, так и поддерживала в плане установления более тесных отношений с дружественными вам и, естественно, нам странами Карибского бассейна и Латинской Америки. Нам бы очень хотелось иметь с ними очень хорошие отношения, конечно, основанные на экономических вопросах, торгово-экономических вопросах. Я думаю, нам есть, что предложить этим странам. Так же, как и мы это сделали в отношении дружественной нам Кубы. Просил бы вас очень передать моему другу Раулю самые теплые пожелания. Я думаю, что мне удастся в ближайшее время побывать на Кубе. У меня есть долг перед Фиделем – я должен побывать у него на могиле. И актуализировать тему наших отношений. Ну а вы должны всегда знать: если Беларусь что-то может сделать для Кубы, мы всегда открыты и готовы это сделать.

Очевидный факт: связи между странами всегда укрепляет кооперация. На ней предлагают сконцентрировать усилия. Один из вариантов взаимодействия – фармацевтика. Впрочем, совместных проектов много: промышленность, сельское хозяйство, наука и технологии, образование. Разумеется, торговля тоже становится интенсивнее. Несколько лет назад страны подписали соглашение о взаимных поставках. Беларусь получает из Кубы фармацевтическую продукцию, взамен идет техника и запчасти к ней. Есть и еще один инструмент для взаимной торговли: товары у белорусских резидентов приобретались на средства кредитной линии. Сейчас она уже почти исчерпана, и ведутся переговоры об открытии следующей. А в ближайшее время в Гаване пройдет выставка, одна из самых крупных в Латинской Америке. Беларусь будет впервые на ней представлена масштабно – Министерство промышленности везет туда семь компаний.

Виталий Вовк, министр промышленности Республики Беларусь:

Куба для нас интересна, это третья страна в мире по запасам никеля, кобальта. Хотелось бы, чтобы там активно использовалась техника белорусского производства. Мы рассчитываем, конечно, на восстановление своих позиций. В свое время у нас были неплохие позиции: у Минского автомобильного завода – в Аргентине, у БелАЗа – хорошие продажи на рынке Чили. Эта выставка позволит активизировать контакты, которые сегодня есть, наработаем новые.

Беларусь рассчитывает, что Куба поможет нашей стране наладить с Латинской Америкой и странами Карибского бассейна более интенсивные отношения. И, как уверил Херардо Суарэс Альварес, у нашего государства есть хороший потенциал на просторах всего континента Южной Америки. В одних странах Беларусь хорошо знают, в других с интересом отнеслись бы к нашим предложениям. За годы, проведенные в Минске, дипломат не просто хорошо изучил возможности белорусской экономики, но и внес свою лепту в развитие двусторонних отношений.