Геннадий Давыдько об организаторах несанкционированной акции 19 декабря: Предполагаю, что они хотели, чтобы пролилась кровь. Тогда это будет международная огласка

Депутат Палаты Представителей Национального собрания Геннадий Брониславович Давыдько высказался о несанкционированной акции, организованной 19 декабря в Минске.

Геннадий Давыдько: Дело в том, что все всё знали. И особенно девять кандидатов на высший государственный пост. И призыв к этой незаконной акции граничил почти с преступлением. Зачем звать туда людей, СМИ? Что вы предполагали? Вы хотите, чтобы было какое-то событие. Более того, в глубине души, Господи, прости, предполагаю, что они хотели, чтобы желательно, пролилась кровь. Тогда это будет международная огласка.

В то же время, практически все наблюдатели за выборами, независимые эксперты констатировали, что выборы прошли на подъеме, прозрачно, все было легально, урны на глазах распечатывались.

Был понятен проигрыш. Но, ребята, куда вы звали? Зачем вы звали? Какую смуту вы хотели вселить в душу этих людей?

Самое главное, что умение проигрывать достойно – это качество мужчины. Но я знаю, что выиграли сейчас те, кто проиграл. Они выиграли проигрыш. Это тоже слово, это тоже жизнь. Зачем безобразничать? Или они хотят надеть на себя венец мучителя?

Они явно попадают в уголовную ситуацию. Их надо судить.

Этот праздник омрачен. И мне грустно. Люди, в принципе, хорошие там, молодежь. Она просто повелась за теми, кто говорил неправду, безосновательно, не аргументируя ничем. Что они там защищали?

Каких перемен вы хотите? Вы хотите, чтобы как в Англии повысили оплату за учебу?

Самое главное, что сейчас этим ребятам, в основном, там девчонки и парни молодые, надо просто объяснить. Надо просто, чтобы они поверили.

Самое главное – примириться, посмотреть друг другу в глаза. Что мы имеем? Мы имеем стабильную нормальную ситуацию. Сейчас надо просто договорится, посмотреть друг другу в глаза, ведь в нашей мирной стране никто никого не хочет обижать и унижать.