Новости Беларуси. Новый законотворческий сезон начинается 4 апреля в белорусском парламенте. Во время весенней сессии в Совете Республики и Палате представителей планируют рассмотреть не один десяток вопросов. Среди основных - новая Военная доктрина, Кодексы о культуре и судоустройстве, программа правительства на предстоящие 5 лет.

Народные избранники также продолжат активную работу в сфере социальной и внешней политики государства. В частности, планируется ратифицировать соглашения в рамках Евразийского экономического союза и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Виталий Бусько, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам:

Особенно я бы хотел выделить договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Пакистаном. Мы сейчас тоже придаем большое значение этому региону. И поэтому вот это соглашение послужит дальнейшему укреплению наших взаимоотношений.