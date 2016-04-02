Александр Лукашенко рассчитывает, что наметившийся позитив между Беларусью и США станет новым этапом отношений

Разговоры о вступлении Беларуси в ВТО вновь актуализировались после снятия западных санкций, это очевидно. О вхождении во Всемирную торговую организацию Беларусь ведет переговоры уже более 20 лет. Они то затухают, то вновь оживляются в зависимости от экономической и политической конъюнктуры.

Очередное потепление в отношениях с Западом – та самая конъюнктура – привело в Минск на минувшей неделе гостя из США. На слух его должность не весьма впечатляющая – заместитель помощника министра обороны. Но, зная снобизм американцев, их имперские амбиции, надо понимать: для визита какой-нибудь «шишки» из Белого дома надо, как минимум, совершить что-нибудь против России! Или, например, отказаться от ядерного оружия, или заявить о ликвидации запасов высокообогащенного урана, как это было 6 лет назад, когда Госсекретарь Хилари Клинтон снизошла до встречи с министром иностранных дел Беларуси. Но, в принципе, инициативы и идеи заокеанских гостей разных мастей все равно диктуются из одного центра – не думайте, что только у нас работает вертикаль власти.

Поэтому заместителя помощника министра обороны США принял Президент Лукашенко. И после охлаждения отношений, можно сказать, лиха беда начало!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У Беларуси с западным миром, с Соединенными Штатами Америки наметился некий позитив, я бы очень хотел, чтобы это был новый этап в наших отношениях. Если искренне говорить, то на наши отношения давит еще и политика, политизированность наших отношений слишком высока. Я думаю, нам бы не мешало обратить свои взоры, прежде всего, на экономику, на торгово-экономические отношения с США, западной Европой, ЕС вообще. И это было бы хорошим фундаментом построения добрых отношений в будущем по всем направлениям. Мы готовы обсуждать с вами любые проблемы. Мы готовы сотрудничать с США. И не только потому, что это глобальная мировая империя, ведущее государство мира, с которым сотрудничают все. Еще и потому, что это у нас никогда не вызывало аллергии. Наше общество к американцам абсолютно хорошо относится. И вам еще надо поискать любую другую страну, народ которой бы с таким уважением относился к США. Несмотря на противостояния, которые были еще недавно, санкции и так далее. Наш народ добрый, образованный, понимает, разбирается в тех процессах, которые происходят в мире. Поэтому давайте будем налаживать отношения в духе пожеланий наших народов.