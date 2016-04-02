Александр Лукашенко и Серж Саргсян в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал стороны карабахского конфликта к диалогу. Эта тема обсуждалась во время телефонных разговоров Президента Беларуси с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Сержем Саргсяном. Об этом сообщили в пресс-службе Президента Беларуси.

Вечером 2 апреля Александр Лукашенко и Серж Саргсян в телефонном разговоре подробно обсудили сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе.

Ранее в этот же день состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Ильхамом Алиевым. Президент Беларуси выразил обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией в зоне карабахского конфликта.

Глава белорусского государства также призвал стороны к диалогу и выразил сожаление, что в связи со столкновениями гибнут люди, среди которых как военнослужащие, так и мирные жители.

По поручению Президента Беларуси ситуация в зоне карабахского конфликта была обсуждена и на министерском уровне. Соответствующие переговоры со своими азербайджанским и армянским коллегами провел министр обороны Беларуси Андрей Равков.

Аналогичная работа ведется и по дипломатическим каналам. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей уже провел консультации с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. В настоящее время прорабатывается и возможность переговоров с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном.

Как сообщалось, обострение ситуации произошло минувшей ночью. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах по всей линии фронта.

Подобной эскалации в регионе не было с 1994 года.

Министерство обороны Азербайджана заявляет о том, что в зоне конфликта уничтожено большое количество живой силы и военной техники противника, установлен контроль над рядом стратегических высот и населенных пунктов в Нагорном Карабахе. В свою очередь премьер-министр Армении заявил, что армянские силы, отбросив противника и нанеся существенные потери, полностью контролируют ситуацию. При этом сообщается о наличии жертв и раненых среди гражданского населения.

Нагорный Карабах – регион спорный. И конфликтуют Армения и Азербайджан из-за него еще с начала 90-х. Тогда активные боевые действия привели к многочисленным жертвам и разрушениям. Порядка миллиона жителей стали беженцами.

Единственным на сегодня постоянным переговорным форматом между Арменией и Азербайджаном по поводу их конфликта из-за Нагорного Карабаха является Минская группа ОБСЕ. Площадку для урегулирования конфликта наша страна предложила ещё в 1992 году.

Известно, что ситуацию в зоне карабахского конфликта на следующей неделе обсудят сопредседатели минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Джеймс Уорлик (США) и Пьер Андриё (Франция). В распространенном совместном заявлении они осудили применение силы в Нагорном Карабахе и призвали прекратить стрельбу.