Александр Лукашенко подключил белорусские министерства к урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе

Новости Беларуси. И начинаем эту программу с ситуации в Нагорном Карабахе. Тревожная информация приходит из зоны конфликта. Его обострение произошло в ночь с пятницы на субботу. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах по всей линии фронта. Есть заявления о большом числе погибших и пострадавших, в том числе среди гражданского населения.

Напомним, противостояние на этой территории длится уже около 30 лет, однако подобной эскалации конфликта здесь не было с начала 90-х.

Обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией выразил Президент Беларуси. Накануне вечером в телефонных разговорах Александр Лукашенко подробно обсудил эту тему с Президентами Азербайджана и Армении.

Глава белорусского государства призвал стороны к диалогу и выразил сожаление, что гибнут люди, среди которых как военнослужащие, так и мирные жители.

По поручению Президента Беларуси ситуация в зоне карабахского конфликта была обсуждена и на министерском уровне. Переговоры со своими азербайджанским и армянским коллегами провел министр обороны Беларуси Андрей Равков.

Серьезная работа ведется и по дипломатическим каналам. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей уже провел консультации с главой МИД Азербайджана. В ближайшее время должны состояться переговоры с министром иностранных дел Армении, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

За развитием ситуации в зоне карабахского конфликта следит всё мировое сообщество.

Сегодня Генсек ООН призвал немедленно прекратить вооруженные действия. Пан Ги Мун полностью поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ, как единственной площадки по решению этого вопроса, а также всех сторон, вовлеченных в работу по урегулированию ситуации.

И только что заявление с призывом к мирному решению нагорно-карабахского конфликта распространила Организация Договора о коллективной безопасности.