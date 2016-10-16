Парламентская перезагрузка: новички и старожилы Овального зала, или Первый рабочий день законотворцев

Новости Беларуси. Парламентская перезагрузка. На неделе обе Палаты белорусского парламента в обновленном составе приступили к своим обязанностям. До, собственно, законотворчества дело пока не дошло, но уже определились с руководством и Палаты представителей, и Совета Республики. В верхней палате вице-спикером впервые стала женщина – Марианна Щеткина – хорошо знакомая нам по министерской работе. Да и в Овальном зале треть – депутаты в юбке, что вписывается в мировые тенденции.

На неделе сенаторам раздали портфели, депутатам – ежедневники и всем парламентариям – мандаты и полномочия.

Шестой созыв помолодел и похорошел. В Национальном собрании больше чем обычно женщин, молодых управленцев и людей известных. Причем не только песнями и олимпийскими медалями, но и ежедневным кропотливым трудом. Если визуализировать лицо белорусского парламента, то оно выглядит примерно так.

Основная цель нынешнего созыва пригладить уже имеющуюся законодательную базу. А лучше, чем профессионалы своего дела, с этим никто не справится.

Стараниями Людмилы Макариной-Кибак слышат тысячи белорусов, ее предложения – на высоких этажах Минздрава. Врача от Бога всегда выбирали самые сложные, порой безнадежные пациенты, а теперь ее выбрали и избиратели.

Людмила Макарина-Кибак, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Очень много на моем избирательном участке моих бывших и настоящих пациентов. И, конечно, мы с командой старались найти подход к каждому. Мы не обещали чего-то заоблачного, учитывая то, что я и проживаю здесь, я четко знаю проблемы нашего избирателя.

В парламент практикующий врач подготовила целый портфель предложений по оздоровлению и профилактике от мировых вирусов отечественного здравоохранения.

Людмила Макарина-Кибак, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

То, что мы уже начали и в чем я 10 лет работала, я считаю, его просто нужно развивать дальше. И курс высоких технологий, который мы взяли, и все будем просто развивать и преумножать. И, естественно, как только ты уходишь выше и выше, требуется, опять же, совершенствование законодательства.

Но здоровье начинает не с врачебного кабинета, а личного участия. Поэтому в квартире врачей сразу велосипед и тренажер. Здесь держат себя в хорошей медицинской и физической формах.

Дать возможность развернуться молодым семьям на своей жилплощади – еще одно пожелание нового депутата. Дома Людмила Эдуардовна – жена, мама, любимая теща и бабушка. Под одной крышей сразу две четы потомственных врачей. Родители и младшая дочь с супругом и ребенком. Поэтому парламентарий хорошо знакома с кухней молодых семей.

Людмила Макарина-Кибак, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Обязательно, когда рождение детей, чтобы стимулировать, чтобы они рожали детей, конечно, жилье должно быть у молодых. И, конечно, поддержка молодых специалистов.

Особенность нового парламента – большинство народных избранников из народа. И на службу людям и закону депутаты добираются в метро.

Людмила Макарина-Кибак, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

В свое время выучила очень хорошее напутствие. Когда меня назначали директором, один человек мне сказал: «Не разучись ездить на общественном транспорте». Поэтому я пользуюсь общественным транспортом и мне это нравится.

В первый день народные избранники осваиваются на местах под парламентской звездой. А кресло спикера временно и согласно процедуре занимает глава Центризбиркома. В кулуарах говорят: у Лидии Ермошиной на днях отпуск и уже куплены билеты. Но это если депутаты и сенаторы не будут долго определяться с руководителями своих Палат. Свой вояж Лидии Михайловной переносить не пришлось. В первые дни сессии избраны главы обеих Палат парламента.

А затем их замы. Владимир Андрейченко свою правую руку встречает мужским рукопожатием: вице-спикером выбран зампред Гомельского облисполкома Болеслав Пирштук, а Михаил Мясникович – галантно целуя.

Марианна Щеткина – зампред Совета Республики как олицетворение увеличения женского присутствия в парламенте, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Впрочем, на красной дорожке коридоров законодательной власти уверенно держатся и другие депутаты на каблуках. Сразу нескольких женщин выбирают на руководящие должности. Кабинет председателя комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике заняла Людмила Макарина-Кибак. Раньше в ее руках был скальпель и жизнь человека. Сейчас – депутатский мандат.

Людмила Макарина-Кибак, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Жизнь в другом проявлении и жизнь многих людей в стране.