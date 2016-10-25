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Новый председатель Жодинского горисполкома Юрий Шарый: доверие нужно оправдать

25 октября 2016 18:43
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Новости Беларуси. Уже 26 октября многие из вновь назначенных чиновников приступят к работе. Герой нашего следующего сюжета займет кресло главы города Жодино.

Раньше Юрий Шарый был первым заместителем председателя местного исполкома. Поэтому не понаслышке знает о том, что предстоит сделать для развития города машиностроителей.

Поздравления с новой должностью Юрий Александрович принимает 25 октября целый день. О новых обязанностях ему рассказывать и не нужно.

Первым заместителем мэра города он был 6 лет.

Поэтому кто как не правая рука чувствует все нюансы работы руководителя.

Юрий Шарый:
Я очень жесток, требователен в первую очередь к себе, если есть причины. Я, думаю, это даст положительный результат.  

Как сам признается, в работе особо ничего не изменится. Разве что, вещи нужно будет перенести в соседний кабинет. Где и засиживаться некогда.

Проблемы города нужно решать в городе, а уж точно не в четырех стенах.

Самые жизненные вопросы традиционно в сфере ЖКХ. Нехватка парковок, ремонт в подъездах, благоустройство детских площадок. Вот и староста этого дома при виде нового мэра не упускает возможность обратить на себя внимание.

Позже Юрий Александрович расскажет, есть проект, который он непременно намерен довести до конца.

Юрий Шарый:
Будем стремится к тому, чтобы данный вид тренажёра был установлен в каждом дворе нашего города

Изготовили спортинвентарь на одном из жодинских предприятий.

Поделиться идеей готовы и с другими городами страны.

Заниматься на таких тренажерах можно в любое время года. 5 минут перед и после работы, вот, глядишь, и походов в поликлинику станет меньше.

Кстати, в Центральной жодинской поликлинике за Юрия Алксандровича особенно рады. К новому мэру и привыкать не придется. Ведь именно он был и остается куратором капитального ремонта всей больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сам же Юрий Александрович скромничает:

доверие нужно еще оправдать,

но главное, что в этом непростом деле у него есть на кого положиться.

Татьяна Никифорова, главный врач Жодинской центральной городской больницы:
Вникает во все вопросы, очень легко с ним работать. Честно, данное назначение весь коллектив учреждения воспринял с энтузиазмом.

# Местная власть # Юрий Шарый # Татьяна Никифорова

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