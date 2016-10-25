Отношения с Европой, поддержка малоимущих, отбор в ВУЗы: какие задачи поставил Президент перед новыми руководителями?

Новости Беларуси. Президент Беларуси 25 октября принял ряд кадровых решений. Перестановки произошли в дипломатическом корпусе. При назначении новых руководителей дипмиссий Александр Лукашенко отметил важность развития отношений с Западной Европой. Изменения и в местной вертикали власти.

Перед чиновниками глава государства поставил не менее важные задачи. Среди них развитие инфраструктуры и поддержка малоимущих. Также Президент согласовал новых руководителей некоторых вузов, замминистров юстиции и антимонопольного регулирования и торговли.

Помимо непосредственно назначений, кадровые дни во Дворце независимости — хорошая возможность услышать из уст Президента задачи и текущего дня, и на перспективу. А также – что же главное, стержневое в государственной политике?

Общаясь с управленцами местной вертикали, Александр Лукашенко, напомнил что в центре всего — человек.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Посмотрите, по зарплате сейчас проблем много. Нам надо, кстати, в администрации, в правительстве подумать, как поддержать людей бедных, у нас их не мало. Надо поддержать и по зарплате, и по каким-то пособиям, и так далее. Мы за деревьями не видим мелколесья, мы за лесом мелколесья, Александр Николаевич, не видим.

Когда вроде кажется более менее средние люди, высшие люди получают какую-то зарплату, какие-то предприятия имеют более менее нормальную зарплату, но мы не видим бедолаг. Вот тут надо что-то делать, нельзя обижать людей. Или догружать их – предлагать работу на каждом предприятии и соответственно доплачивать. Работники культуры, социальной сферы – их надо поддержать. Как это сделать, надо подумать. Рынок ничего не отрегулирует.

Новым послом Беларуси в Германию назначен Денис Сидоренко. Должность ответственная. ФРГ – один из главных западных партнеров республики.

Германия это и считай локомотив ЕС.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не растеряется там Денис Владимирович? Ведь давление будет и на него большое, и на посольство в плане активизации. Это даже не активизации, надо осуществлять прорыв.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Хочу сказать, что всегда Денис Владимирович находил приемлемое решение. Он не растеряется, у него есть характер, стержень. И есть ваша установка – давать дорогу молодым.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главное, как ты говоришь, чтобы и стержень был у человека, характер был, и он понимал, что представляет там страну и Президента, и был ответственным человеком. Проводить линию надо государственную. Нам же никуда не деться от товарооборота как главного показателя. Вы же не просто Министерство иностранных дел, вы же ещё и Министерство внешнеэкономических связей, поэтому в основу вашей деятельности мы кладём товарооборот. Поэтому представлять страну придётся, но отвечать перед своей страной придётся за конкретный товарооборот, потому что это валюта, это деньги, это главный вопрос жизни нашего государства.

Еще три года назад товарооборот Беларуси с ФРГ был почти 5 миллиардов долларов. Сейчас он упал.

Но все равно Германия в пятерке основных внешнеполитических партнеров Беларуси.

Как бывший начальник управления общеевропейского сотрудничества МИД Денис Сидоренко это хорошо знает.

Денис Сидоренко, чрезвычайный и полномочный посол республики Беларусь в Федеративной Республике Германия:

Потенциал такого сотрудничества весьма значителен. И в целом, как посол Беларуси в Германии, одну из своих задач я вижу в том, чтобы повысить узнаваемость Беларуси как среди политического истеблишмента, среди бизнес-кругов.

Румыния – еще одно перспективное направление европейского вектора Беларуси.

В 2015 году от этого государства к нам в республику был назначен диппредставитель в должности посла. Впервые за 19 лет дипотношений. Андрей Гринкевич – новый посол Беларуси в Румынии.

При согласовании кандидатур местной вертикали, Президент просил сосредоточиться на эффективности и дисциплине.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Без наведения порядка и дисциплины, особенно сейчас, мы далеко не рванем. Прекратите всякие разговоры по поводу некоего реформирования, еще чего-то. Надо работать с тем, что есть. А реформирование – это совершенствование. Видите, что что-то не так – совершенствуйте, делайте, но ничего не ломайте. В кризис никто ничего не ломает, да и ломать нечего. Есть предприятия – они должны работать. Выбросьте из головы, что сегодня надо все разделить, поделить, приватизировать, и все само собой пойдет. Никуда ничего не пойдет, если работать не будем.

Уже экс-главврач Брестской центральной больницы Олег Величко будет курировать социальную сферу в облисполкоме.

Олег Величко, заместитель председателя Брестского облисполкома:

Необходимо обратить внимание именно на людей, это работа с людьми. Главный человек, как говорится, это человек труда, поэтому надо обратить на него внимание, создать условия достойные для его жизни.

Требование Президента — обеспечить комфортные условия для жизни белорусов на местах.

Люди должны не только получать зарплаты и рабочие места, но и услуги.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если у председателя райисполкома, как хозяина в районе, нет под руками строительной организации, если нет обслуживающих организаций, начиная от райснаба, нефтебазы и заканчивая сельхозтехникой, значит трудно рассчитывать на эффективную, нормальную работу. Да и людям надо оказывать услуги. По обслуживанию животноводческих ферм у нас техника больше усложнилась сейчас, по доильным установкам и так далее. Чем обслуживать, если этого нет? В некоторых районах это просто запустили. Поэтому была поставлена очень серьезная задача – восстановить все, что было, и поднять на более высокий уровень.

Еще Президент обещал проверить как выполняется его поручения. А именно — закрепить городские территории за предприятиями и организациями, чтобы сэкономить средства по благоустройству этих площадей.

Иван Полевода, начальник государственного учреждения образования «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»:

Не мы пытаемся подражать кому-то, а те разработки и технологии, которые применяются в университете, копируются и клонируются в мире. В частности, разработанная в Беларуси система специализированных программных учебных продуктов активно используется и в Казахстане, и в Азербайджане, и в Российской Федерации.

Начальник Университета гражданской защиты МЧС рассказывает о достижениях.

Президент акцентируется на проблемах образования.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ориентируйтесь на то, тчобы никакого формализма, ничего лишнего, ни одного лишнего человека. Никакого повышения денежного довольствия и зарплат не будет до тех пор, пока вы сами у себя не оптимизируетесь и не найдёте деньги. Я у вас никогда забирать деньги не буду, те что уже есть – объёмы финансирования. Проблематично что-то добавить, особенно в зарплату, пока вы не уберёте все лишнее, пока не оптимизируете. Но всё ровно, если не правительство, так министр будет регулировать зарплату, и никто зарплату, исходя из концептуальных подходов, в которые мы определены, просто так зарплату не увеличат.

Во время согласования должности ректора Белорусского госуниверситета транспорта затронули проблему выбора профессии и централизованого тестирования.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы готовим людей в 9,11 классе – только зубрилками их делаем. Тестирование – это хорошая вещь с одной стороны. Но мы теряем человека, мы не видим человека. И здесь надо что-то предпринимать. Очень много ребят, девчонок мы теряем на этом. Надо видеть человека. Что надо делать, мы за зиму должны подумать.

Второй вопрос – сделали доброе дело для поступающих: вот ты набрал энное количество баллов, ну не прошёл в БГУ, а что там, посмотрел – пошёл в Институт транспорта. Что такое профориентация в таком случае? Занимается и знает, что он инженером работать не будет. Есть такая проблема? Есть. Человек должен быть в школе сориентирован родителями и прочими, что вот я журналист и все. И он должен в этом плане идти. Нам надо будет посмотреть на отбор по тем или иным специальностям в те или иные вузы. И мозгами придётся пошевелить и вам тоже. Вы никуда от этого не денетесь.

Также в ходе кадровых назначений 25 октября были согласованы кандидатуры управленцев в самые разные организации и учреждения. От минюста до телерадиовещательной организации Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.