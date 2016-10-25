В Ленинском и Фрунзенском районах Минска сменились руководители

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение глав администраций Ленинского и Фрунзенского районов.
На должность руководителя Ленинского района согласован депутат пятого созыва Петр Шостак.
Согласованный на должность руководителя Фрунзенского района Артем Цуран
ранее был начальником управления организационно-кадровой работы Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Артем Цуран, начальник управления организационно-кадровой работы Мингорисполкома:
Конечно, первоочередная задача – это работа с людьми, это социальный блок, это работа ЖКХ. Президентом поставлены конкретные задачи по ревизии жилищно-коммунального комплекса, по закреплению территорий, принадлежащих Фрунзенскому району.