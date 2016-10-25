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В Ленинском и Фрунзенском районах Минска сменились руководители

25 октября 2016 17:00
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение глав администраций Ленинского и Фрунзенского районов.

На должность руководителя Ленинского района согласован депутат пятого созыва Петр Шостак.

Согласованный на должность руководителя Фрунзенского района Артем Цуран

ранее был начальником управления организационно-кадровой работы Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Артем Цуран, начальник управления организационно-кадровой работы Мингорисполкома:
Конечно, первоочередная задача – это работа с людьми, это социальный блок, это работа ЖКХ. Президентом поставлены конкретные задачи по ревизии жилищно-коммунального комплекса, по закреплению территорий, принадлежащих Фрунзенскому району.

# Районы Минска # Артем Цуран

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