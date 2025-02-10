Авдонин: приход Трампа – это осознание Западом, что ядерный конфликт приведёт к разрушению человечества

Беларусь в международной системе координат. Какие главные итоги Ялтинской конференции, которой исполняется 80 лет, и как с тех пор поменялись взгляды на мир? Почему безопасность в Европе стала уязвимой и кто стоит за ее гарантиями? Какова роль нашей страны на региональной арене и как белорусская мягкая сила работает за рубежом? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты и общественные деятели искали ответы на эти и другие вопросы.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Приход Трампа означает осознание западными элитами, что переход к ядерному конфликту приведет к разрушению вообще всего человечества. Потому что за применением тактического ядерного оружия всегда следует применение стратегического ядерного оружия и стирание наций, государств полностью. И они это полностью осознали, убрали Байдена, и Трамп пришел как хороший переговорщик. Но все прекрасно понимают, что надо так договориться в этом мире, чтобы статус нового миропорядка, по крайней мере, хотя бы просуществовал несколько десятков лет. Но сделать это сейчас для человечества очень сложно. Особенно важно, что сложно сделать для корпоративных лиц.