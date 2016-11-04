Новый Центр управления воздушным движением появится в Минске в 2018 году

Новости Беларуси. В микрорайоне Сокол 4 ноября дали старт строительству Центра управления полетами. В основание будущего здания заложили памятную капсулу. Это, по сути, старт основного этапа работ. К слову, необходимость ввода нового центра появилась с увеличением числа полетов над Беларусью.

Так, за сутки территорию страны пересекают свыше 700 воздушных судов. В первую очередь, центр управления полетами будет обеспечивать безопасность. Кроме того, это позволит нарастить транзитный потенциал, следовательно увеличить поступление валюты в страну. Стоимость объекта немалая, впрочем, по прогнозам, затраченная сумма должна окупиться за восемь лет.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы построим за два года, источник финансирования будет средства «Белаэронавигации». И более 100 тысяч компаний, которые пересекают наше воздушное пространство. Таким образом, мы получаем определенную материальную выгоду. И эти средства будут направлены в том числе на создание самых современных условий.

Владимир Костин, директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

В этом центре будет установлено совершенно новое оборудование. То есть автоматизированная система управления. Для нас это, конечно, очень важно, потому что это и престиж, и выручка. То есть мы будем получать дополнительную валюту для нашего государства.

Строительство центра планируют завершить за два года. Именно сюда переедут основные аэронавигационные службы. Это станет новым шагом в развитии этого населенного пункта, который уже давно прозвали поселком авиаторов: здесь живет практически половина работников аэропорта.

Надо сказать, что Центр управления полетами за границами воздушной гавани – общемировая практика. В здании аэровокзала останутся только диспетчеры, которые непосредственно управляют самолетами на взлетно-посадочной полосе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.