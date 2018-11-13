Новые лица в дипкорпусе, местной вертикали и руководстве некоторых госорганов. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений

Интересы нашей страны будет представлять Владимир Семашко. До этого он занимал должность вице-премьера, в правительстве курировал вопросы промышленности и топливно-энергетического сектора. Сегодня отношения с Россией развиваются как в политическом, так и экономическом плане. Совместный товарооборот превышает 30 миллиардов долларов. Перед новым послом стоит задача повысить эту планку, и в первую очередь преодолеть отрицательное сальдо (то есть сбалансировать объемы экспорта и импорта).

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еще раз надо посмотреть полномочия посла в Российской Федерации. Я понимаю, что регалий у него тут хватает, но Россия для нас… Ну что нам тут объяснять, что такое для нас Россия. И наша экономика там, и наши корни там, и там в связи с этим торгово-экономические, культурные, гуманитарные, вообще общечеловеческие отношения. И я им ему уже говорил, когда мы обсуждали раньше с ним эти проблемы: он должен обладать чрезвычайными полномочиями. У него должен быть – я ему тоже обещал – прямой доступ к Президенту в любое время, когда он захочет, по тем вопросам, которые касаются наших отношений с Российской Федерацией. Он не должен утонуть в нашей бюрократии.

Я и Путина предупредил. Мы с ним обсуждали, притом предметно, кандидатуру Семашко. Он так с улыбкой говорит: «Я жду Владимира Ильича в Москве». Я говорю: «Ну и слава богу! А то я думал, ты по-прежнему, поскольку ты с ним часто спорил, отнесешься с неудовлетворением». Он говорит: «Нет-нет-нет, я с удовольствием. Пусть приезжает в Москву Владимир Ильич, мы знаем его хорошо». То есть очень позитивное было отношение к моему предложению.